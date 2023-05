Pedallar Kemer'de iyilik için döndü

Yılın ilk Gran Fondo'su AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, teknik ve zorlayıcı parkuru ile adrenalin ve heyecan doluydu. Deniz seviyesinden 1.300 m tırmanışı ve toplamda 2.000 m tırmanışı ile 98 kilometrelik AKRA parkuru, Gran Fondo bisikletçilerine "Kraliçe Etap" deneyimi yaşattı. Bisikletçiler doğanın içinde, rüzgârın peşinde iyilik için pedal bastılar



AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da kazanan çocuklar oldu. Yarışa katılan bisikletçiler pedalları deprem bölgesindeki çocuklar için çevirdi. Organizasyonun kayıt gelirleri ve sponsorların katkıları ile alınacak 700 bisiklet, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak

AKRA Gran Fondo Antalya Powered By AG Tohum'un 98 km'lik AKRA parkuru genel klasman birincisi erkeklerde Anton Hrabovskyi, kadınlarda Züleyha Dikbaş;

49 km'lik AG Tohum parkuru birincisi ise genel klasmanda erkeklerde Yağız Atıcı, kadınlarda Sevcan Alper oldu. 98 km uzun parkurda Pro kategorisinde yarışan Serdar Anıl Depe, 2 saat, 55 dakika 4 saniyelik derecesi ile parkur rekoru kırdı.



Yarışın en genç sporcusu 16 yaşındaki Türk bisikletçi Şeyhmus Akçay olurken, en yaşlı sporcusu 68 yaşındaki Belçikalı Johan Huyghe oldu. Johan Huyghe uzun parkurda yarışırken, Şeyhmus Akçay, kısa parkurda yarıştı



Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından, AKRA Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle ilk kez 2018 yılında düzenlenen ve her geçen yılda artan ilgiyle bisiklet kültürünün ülkemizde gelişmesine katkıda bulunan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, yüzlerce bisikletçiyi Akdeniz'in gözde turizm noktalarından Kemer'de buluşturdu.



Almanya'dan Mısır'a, Belçika'dan İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya dünyanın farklı noktalarından gelen bisikletçiler; pedallarını geçtiğimiz şubat ayında yaşanan deprem felaketinden etkilenen çocuklar için çevirdi. "Pedallar İyilik için Dönecek" parolasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyondan elde edilen kayıt gelirleri ve sponsorların katkıları ile alınacak 700 bisiklet, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak.



Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, 13 ülkeden 570 amatör bisikletçiyi beçinci kez Antalya'da buluşturdu. İlk kez gerçekleştirildiği 2018 yılından bu yana binlerce sporcuya ev sahipliği yapan organizasyon; yine Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından, AKRA Hotels ana ve AG Tohum isim sponsorluğunda Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kemer Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) katkıları ile düzenledi. AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışına 2023 yılında; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport, Diana Travel, Paloma Hotels, Regnum Carya, Zemzem, Ceysu, Antalya Akvaryum, Yaşam Hastaneler Grubu, Salcano, Shimano, sponsor olurken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV), Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) , Akdeniz Reklamcılar Derneği (ARD) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) de organizasyona destek verenler arasında yer aldı. Ayrıca Toyota Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonun Mobilite sponsoru olarak karbon ayak izi düşük Hybrid araçlarıyla yarışa destek olarak, çocukların ve pedalların mücadelesini destekledi.



Yılın ilk Gran Fondo yarışında pedallara iyilik için start verildi



Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen, Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan, Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege'nin damalı bayrağı sallamasıyla Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Olbia Park önünden başlayan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer'in eşsiz coğrafyasında doğal ve tarihi güzelliklere sahip zorlu parkurları ile adrenali zirveye taşıdı.

Kayıt gelirleri ile depremzede çocuklara bisiklet alınmasına katkı sağlayan "İyilik Elçileri" bisikletçiler, startta renkli görüntüler verdi.



Bisikletçiler doğal güzellikler içinde rüzgârın peşinde iyilik için pedal bastı

Turizmin başkenti Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden Kemer'de organize edilen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, amatör bisikletçilere mücadele ve adrenalinin yanında parkuru ile eşsiz bir manzara da sundu.



98 kilometre ve 49 kilometre olmak üzere iki farklı kategoride yapılan olan yarış, Kemer'in ikonikleşen denizi ve ormanları ile bir tarafı mavi bir tarafı yeşil bir etap deneyimi ile nefes kesti.



Gençler, Elitler, Masterlar, Paralimpik, Tandem ve Pro olmak üzere yaş gruplarına göre 18 farklı kategoride 98 ve 49 kilometrelik parkurlarında 13 ülkeden 570 bisikletçinin mücadele ettiği yarış, büyük bir mücadele içinde geçti.



Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Gürcistan, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Mısır, Türkiye, Rusya Federasyonu, Slovenya, Tuvalu, Ukrayna olmak üzere toplam 13 ülkeden 18 kategoride yarışan 570 bisikletçinin dağılımı ise şöyle oldu: AKRA 98 km AKRA parkurunda 191 bisikletçi start alırken, AG Tohum 49 km AG Tohum parkurunda ise 379 bisikletçi start aldı. Kısa parkurda Paralimpik kategorisinde 5 bisikletçi yarışırken, Eşpedal Derneği ve Gaziantep Belediyespor Kulübü'nden 15 takım da görme engelliler için özel olarak üretilen iki kişilik bisikletleri ile Tandem kategorisinde yarıştı.

Yarışın en genç sporcusu 16 yaşındaki Şeyhmus Akçay olurken, en yaşlı sporcusu 68 yaşındaki Johan Huyghe oldu.



Muhteşem yarış, nefes kesen manzara, parkur rekoru



Hava sıcaklığının 19 derece olduğu pırıl pırıl çok güzel bir Akdeniz sabahında sabah 08.00'de Kemer Olbia Park'tan start alan 98 km AKRA parkurunda 191 bisikletçi, 0 noktasından sonra toplu olarak 35. km'ye kadar ufak ataklarla devam etti. Tırmanışa kadar 120-130 pedal birlikte geldi. Trek Rmk Dinamis takımından Zeki Tuna Akın tırmanışla birlikte öne geçerek arayı açtı. Ukraynalı bisikletçi Anton Hrabovskyi, FTA Sports Team'den Alperen KIR ve Pro kategorisinde yarışan Serdar Anıl Depe, Zeki Tuna Akın'ı yakalayarak geçtiler. Zirveye ilk varan isimler Serdar Anıl Depe ve Anton Hrabovskyi oldu. Serdar Anıl Depe MTB'den gelen tekniği ile inişte tecrübesini kullanarak finishe varan ilk isim oldu ve pro kategorisinde parkur rekoru kırdı. Uzun parkurda yarışan 8 kadın bisikletçinin arasında yarışı 4 saatin altında bitirenler oldu. Keskin virajlarda alınan önlemlerle yarış güvenli bir şekilde tamamlandı. AKRA parkurundaki Kuzdere Köprüsü Kanyonu ve Beydağları'nın eşsiz doğası içinde tırmanışı deneyimi ile uzun parkur, AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'un Kraliçe etabı oldu.



Sabah 08.30'da start alan aralarında paralimpik ve tandem bisikletçilerin de bulunduğu 379 bisikletçi 49 km AG Tohum parkurunda muhteşem bir yarış deneyimi yaşadı. Start sonrası dağınık olan peloton ilk çıkıştan itibaren 15 km'ye yayıldı. D-400 karayolunda iki grupta ayrılmalar oldu. Yer yer birleştiler, yer yer dağıldılar. Son derece heyecanlı ve kıyasıya bir yarış oldu. Finishe ilk üç tek tek geldiler. Sonrasında toplu finish oldu.



Eşsiz doğası ve güzellikleri içinden geçen bisiklet rotalarıyla ve alternatif spor etkinlikleri ile son yıllarda spor turizminin en önemli bölgelerinden birisi olan Kemer, AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum 2023 yarışı ile bir kez daha bisiklet festivaline ev sahipliği yaparken bu yıl pedallar iyilik için döndü.



Keyifli ve kıyasıya mücadele



İki parkurda da kıyasıya mücadele eden bisikletçiler, AKRA Parkuru'nda 98 kilometre için yaklaşık 2.000 m yüksekliğe ulaşan zorlu bir etapta pedal bastı. 30 Nisan, Pazar günü saat 08.00'de start alan AKRA Parkuru, asırlık çam ağaçları ile çevrili D-400 karayolundan Antalya'nın turistik beldeleri Göynük ve Beldibi üzerinden Phaselis Antik Kenti rotasından devam edip Toroslara tırmanarak yine Kemer'de Olbia Park'ta son buldu.



AG TOHUM parkurunda 49 kilometre için saat 08.30'da start alan bisikletçiler, Kemer'in çam kokulu yollarından, kıvrımlı yayla yollarından 537m yüksekliğe çıkarak bölgenin kusursuz doğasında ve manzarasında zorlu ve keyifli bir mücadele deneyimi yaşadı.

Paralimpik ve Tandem kategorilerinde bisiklet tutkunlarının da yarıştığı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışında Paralimpik kategorisinde 5 bisikletçi yarışırken, Eşpedal Derneği ve Gaziantep Belediyespor Kulübü'nden 15 takım da görme engelliler için özel olarak üretilen iki kişilik bisikletleri ile Tandem kategorisinde yarıştı.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda Olbia Park'ta kurulan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum EXPO alanı da Kemer'de bisiklet severleri buluşturdu.



AKRA Gran Fondo powered by AG Tohum 2023'de ilk üç sırası ise şu şekilde oldu:

98 km AKRA Parkuru Genel Klasman Erkekler İlk 3:

1. Anton Hrabovskyi (Ukrayna - 2 saat 58 dakika 41 saniye)

2. Zeki Tuna Akın (Trek Rmk Dinamis - 3 saat 03 dakika 20 saniye)

3. Alperen Kır (FTA Sports Team - 3 saat 05 dakika 06 saniye)



98 km AKRA Parkuru Genel Klasman Kadınlar İlk 3:

1. Züleyha Dikbaş (Asperox Bike Pedia Racing Team - 3 saat 46 dakika 10 saniye)

2. İpek Öztosun (İzmir Büyükşehir Spor Kulübü - 3 saat 47 dakika 25 saniye)

3. Şeniz Pamuk (Cyclingbabed - 3 saat 47 dakika 32 saniye)



98 km AKRA Parkuru Pro Kategorisi:

1. Serdar Anıl Depe (Bireysel -2 saat 55 dakika 4 saniye)



49 km AG Tohum AG Tohum Parkuru Genel Klasman Erkekler İlk 3:

1. Yağız Atıcı (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1 saat 17 dakika 32 saniye)

2. Ege Erhan Verit (Trek Rmk Dinamis -1 saat 17 dakika 35 saniye)

3. Ediz Ateş (Trek Rmk Dinamis - 1 saat 17 dakika 44 saniye)



49 km AG Tohum AG Tohum Parkuru Genel Klasman Kadınlar İlk 3:

1. Sevcan Alper (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1 saat 25 dakika 36 saniye)

2. Buse Özlem (ISS Cycling Academy - 1 saat 25 dakika 41 saniye)

3. Aylin Karanfil (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1 saat 28 dakika 27 saniye)



Gran Fondo Yarışları Hakkında:



Gran Fondo amatör bisikletçilere açık uzun yol bisiklet yarışlarına verilen isimdir.

İsmi "Gare di fondo" yani "mesafe yarışları" deyiminden gelen bu yarışlar, çoğunlukla, katılımcıların yaş ve düzeyine göre, aynı parkurda ama farklı mesafe ve zorluk düzeyinde organize ediliyor. Farklı mesafelerdeki yarışlar "Gran Fondo", "Mezzo Fondo" ve "Fondo" olarak adlandırılıyor. "Gran Fondo" şüphesiz aralarındaki en uzun mesafeli olan parkur için kullanılıyor. Avrupa'da on yıllar boyunca oldukça popüler hale gelen geniş katılımlı "GranFondo" bisiklet yarışları diğer kıtalara da yayılmayı ve yoğun ilgi görmeyi başarmış.

Bir spor müsabakası, kültürel bir deneyim ya da sosyal sorumluluk hareketi olarak bisiklete binen kitleleri bir araya getiren Gran Fondo'ların Türkiye'de en bilinenleri arasında AKRA Gran Fondo Antalya, Salcano Gran Fondo Marmaris, Salcano Gran Fondo Kapadokya ve Veloturk Gran Fondo Çeşme müsabakaları önde geliyor.





