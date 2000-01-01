Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Paxson, istenirse Chicago Bulls'u bırakmaya hazır

Chicago Bulls basketbol operasyonları başkan yardımcısı John Paxson'ın, istendiği takdirde Bulls'u bırakmaya hazır olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls basketbol operasyonları başkan yardımcısı John Paxson'ın, istendiği takdirde Bulls'u bırakmaya hazır olduğu söylendi.

Chicago Sun-Times'a göre, Paxson "pozisyonundan ayrılmak ve ön ofis yeniden yapılandırması tamamlandığında Reinsdorf'lara danışmanlık yapmak için çalışma konusunda istekli, ancak Reinsdorf'lar ve yeni yönetici grup, yeniden inşanın devam etmesini daha iyi görüyor."

3 Nisan'da ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bulls'un ön ofisini yeniden yapılandırma planını tartıştığını ve yeni bir yönetici bulmak için resmi bir arama süreci başlattığını bildirmişti.

Organizasyon, Paxson'ın katılmadığı Utah Jazz genel menajeri Justin Zanik mülakatı dahil olmak üzere, diğer yönetici adaylarıyla görüşmeye başladı.

Sun-Times, Paxson'ın "ekip için en iyi olanı istediği konusunda ısrarcı olduğunu, ve bunu 'mağdur' bir şekilde değil, sadece herkesin duymak istediğini söyleyerek yaptığını." ekledi.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal