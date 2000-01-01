Paxson, istenirse Chicago Bulls'u bırakmaya hazır

Chicago Bulls basketbol operasyonları başkan yardımcısı John Paxson'ın, istendiği takdirde Bulls'u bırakmaya hazır olduğu söylendi.



Chicago Sun-Times'a göre, Paxson "pozisyonundan ayrılmak ve ön ofis yeniden yapılandırması tamamlandığında Reinsdorf'lara danışmanlık yapmak için çalışma konusunda istekli, ancak Reinsdorf'lar ve yeni yönetici grup, yeniden inşanın devam etmesini daha iyi görüyor."



3 Nisan'da ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bulls'un ön ofisini yeniden yapılandırma planını tartıştığını ve yeni bir yönetici bulmak için resmi bir arama süreci başlattığını bildirmişti.



Organizasyon, Paxson'ın katılmadığı Utah Jazz genel menajeri Justin Zanik mülakatı dahil olmak üzere, diğer yönetici adaylarıyla görüşmeye başladı.



Sun-Times, Paxson'ın "ekip için en iyi olanı istediği konusunda ısrarcı olduğunu, ve bunu 'mağdur' bir şekilde değil, sadece herkesin duymak istediğini söyleyerek yaptığını." ekledi.



