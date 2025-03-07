Paulo Fonseca'dan 9 aylık cezası için açıklama!

Olympique Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca, dün akşam FCSB'yi 3-1 mağlup ettikleri Avrupa Ligi maçının ardından gözyaşlarına boğuldu.



Fransız basıının haberine göre; Maçın 30. dakikasında Nicolas Tagliafico'nun attığı golün ardından oyuncuları tarafından sarılan Fonseca, duygusal anlar yaşadı.



Bu anın arkasında, geçen gün aldığı 9 aylık cezayla ilgili aldığı haberin de etkisi vardı.



NE OLMUŞTU?



Fonseca, geçen hafta hakem Benoit Millot'la yaşadığı tartışma nedeniyle Fransız futbolunda 9 ay süreyle yasaklı hale gelmişti.



"ÇOK DUYGUSAL BİR ANDI"



Maç sonrasında duygusal açıklamalar yapan Fonseca, "Bu kadar desteği görmek çok duygusal bir andı. Bu benim için en önemli şey. Birlikte olduğumuzu gösteren güzel bir an," dedi.



"KULÜP BANA DESTEK VERİYOR"



Lyon'un başkanı ve oyuncularının arkasında olduğunu hissettiğini belirten Fonseca, "Sakin kalıyorum çünkü kulüp bana destek veriyor." şeklinde konuştu.



"ADALETİN SAĞLANMASINI UMUYORUM"



Fonseca, cezanın haksız olduğunu savundu ve şunları ekledi: "Karar verilecek, adaletin sağlanmasını umuyorum. 9 ay ceza almak, hemen özür dilediğim bir duruma rağmen fazla. Hakeme fiziksel saldırıda bulunduğum iddiaları asılsız." dedi.



