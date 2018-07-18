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Paul Pogba'nın final maçı öncesi tarihi konuşması

Fransa Milli Takımı'nın orta sahası Paul Pogba'nın Hırvatistan ile oynanan Dünya Kupası finali öncesi yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paul Pogba'nın final maçı öncesi tarihi konuşması
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18 Temmuz 2018 17:28
2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup edip şampiyon olan Fransa'da Paul Pogba'nın maç öncesi takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. 

Takım arkadaşlarıyla maç öncesi konuşma yapan Pogba, şu sözleri kullandı; 

''TARİH YAZMAK İÇİN 90 DAKİKA KALDI''

Çok konuşmak istemiyorum. Hepimiz kim olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz ne istediğimizi biliyoruz. Ne zorluklar yaşadığımızı biliyoruz. Bunu kalplerimizde, gözlerimizde görüyorum. Hepimiz bunun için birleştik. Beyler, unutmayın ki tarih yazmak için sadece 90 dakikamız kaldı. Sadece bir maç. Bir maç sonra her şey değişecek, tarih değişecek. Karşı takım da bizim gibi kupayı kazanmak istiyor. Daha önceden final kaybettik. Nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Bugün bu kupayı bizden almalarına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir anımız olacak. Tarih yazmak için 90 dakikamız kaldı beyler. Sahada birer savaşçı olmamızı istiyorum. Maç sonunda göz yaşlarımız üzüntüden değil, mutluluktan olsun.

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