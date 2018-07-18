Paul Pogba'nın final maçı öncesi tarihi konuşması

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2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup edip şampiyon olan Fransa'da'nın maç öncesi takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.Takım arkadaşlarıyla maç öncesi konuşma yapan Pogba, şu sözleri kullandı;Çok konuşmak istemiyorum. Hepimiz kim olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz ne istediğimizi biliyoruz. Ne zorluklar yaşadığımızı biliyoruz. Bunu kalplerimizde, gözlerimizde görüyorum. Hepimiz bunun için birleştik. Beyler, unutmayın ki tarih yazmak için sadece 90 dakikamız kaldı. Sadece bir maç. Bir maç sonra her şey değişecek, tarih değişecek. Karşı takım da bizim gibi kupayı kazanmak istiyor. Daha önceden final kaybettik. Nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Bugün bu kupayı bizden almalarına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir anımız olacak. Tarih yazmak için 90 dakikamız kaldı beyler. Sahada birer savaşçı olmamızı istiyorum. Maç sonunda göz yaşlarımız üzüntüden değil, mutluluktan olsun.