Paul Onuachu, Trabzon'da!

Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu'yu transfer etti. Yıldız golcü, sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi.

calendar 02 Temmuz 2025 19:52 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 23:04
Haber: Sporx.com
Paul Onuachu, Trabzon'da!
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Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. 

TRABZON'A GELDİ

Bordo-Mavililer'in yeniden anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Trabzon'a geldi.

TARAFTARA MESAJ

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, uçağın içinden bir video çekmişti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yıldız futbolcu taraftara mesaj göndermişti.


"BİZE HER YER TRABZON"

Onuachu, "Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Trabzonspor'a Eylül 2023'te kiralık gelen Onuachu, 1 sezonda 25 maça çıkmış ve 17 gol, 4 asistlik performans sergileyerek beğeni toplamıştı. 2.01 cm'lik dev forvet, geride kalan sezonda ise Southampton formasıyla 28 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.  

 

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