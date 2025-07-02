Paul Onuachu, Trabzon'da!

Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
TRABZON'A GELDİ
Bordo-Mavililer'in yeniden anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Trabzon'a geldi.
TARAFTARA MESAJ
Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, uçağın içinden bir video çekmişti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yıldız futbolcu taraftara mesaj göndermişti.
"BİZE HER YER TRABZON"
Onuachu, "Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor'a Eylül 2023'te kiralık gelen Onuachu, 1 sezonda 25 maça çıkmış ve 17 gol, 4 asistlik performans sergileyerek beğeni toplamıştı. 2.01 cm'lik dev forvet, geride kalan sezonda ise Southampton formasıyla 28 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.
TRABZON'A GELDİ
Bordo-Mavililer'in yeniden anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Trabzon'a geldi.
TARAFTARA MESAJ
Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, uçağın içinden bir video çekmişti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yıldız futbolcu taraftara mesaj göndermişti.
"BİZE HER YER TRABZON"
Onuachu, "Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullanmıştı.
PERFORMANSI
Paul Onuachu: "Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!" pic.twitter.com/KEvAyXAIdW
— Sporx (@sporx) July 2, 2025
Trabzonspor'a Eylül 2023'te kiralık gelen Onuachu, 1 sezonda 25 maça çıkmış ve 17 gol, 4 asistlik performans sergileyerek beğeni toplamıştı. 2.01 cm'lik dev forvet, geride kalan sezonda ise Southampton formasıyla 28 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.