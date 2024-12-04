Paul Millsap emekli oldu

NBA'in eski All-Star isimlerinden Paul Millsap'in emekli olarak, 16 sezonluk kariyerini noktaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Paul Millsap emekli oldu
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04 Aralık 2024 11:06
NBA'in eski All-Star isimlerinden Paul Millsap'in emekli olarak, 16 sezonluk kariyerini noktaladığı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Millsap'in basketboldan emekliye ayrıldığını duyurdu. 39 yaşındaki eski oyuncu, 2006 yılında Utah Jazz tarafından 47. sıradan draft edilmiş ve ilk yedi sezonunu burada geçirmişti.

2013 yılında Atlanta Hawks'a katılan Millsap, dört kez üst üste All-Star seçilmiş, daha sonra 2017'den 2021'e kadar Denver Nuggets'ta oynamış ve kariyerini 2021-22 sezonunda Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarıyla tamamlamıştı.

İkinci turdan draft edilmiş bir oyuncu olarak Millsap, kariyeri boyunca maç başına 13,4 sayı, 7,1 ribaund, 2,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,0 blok ortalamaları yakaladı.

NBA tarihinde 1.000 top çalma, 1.000 blok ve 500 üç sayılık atış yapan sadece sekiz oyuncudan biri olan Millsap, kariyeri boyunca 195 milyon doların üzerinde para kazandı.

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