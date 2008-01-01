Paul: "James Harden ile aramızda dargınlık yok"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Houston Rockets süperstarı ve eski takım arkadaşı James Harden ile olan ilişkisi hakkında konuştu.



CP3'nin, geçtiğimiz sezon Harden ile bir anlaşmazlık yaşadığı bildirilmişti. Anlaşmazlık, Rockets'ın Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'a elenmesinin ardından Paul'un takas istemesiyle sona ermişti.



Paul Thunder'a takas edilmiş ve Russell Westbrook da Rockets'a katılmıştı.



CP3, şu ifadeleri kullandı:



"Konuşmuyoruz veya iletişim kurmuyoruz ama her şey yolunda ve iyi. Ona en iyisini diliyorum. Bazen bir süreliğine takım arkadaşlarınız olur ve bu sorun değildir. Birbirimize iyi şeyler diliyoruz, bu sizin düşman olmanız gerektiği anlamına gelmez."



