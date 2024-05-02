Philadelphia 76ers ve Orlando Magic ekiplerinin, LA Clippers'tan ayrılmayı düşünmesi halinde All-Star oyuncu Paul George'un peşine düşmeye hazırlandıkları iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, 'Hoop Collective' isimli podcast'te George'un mevcut kontrat durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Paul George'a çok yakından ilgi gösteren iki takım var: Orlando Magic ve Philadelphia 76ers. Çünkü her ikisinin de ona verecek parası var ve aynı onun gibi tecrübeli bir forvete ihtiyaçları var. Sixers'ı her izlediğimde 'Paul George işlerine çok yarardı' diyorum."



ESPN'den Brian Windhorst ise, buna karşılık olarak George'un Los Angeles'taki geleceğinin Clippers'ın ona maksimum kontrat teklif etme isteğine bağlı olabileceğini belirtti:



"Mesele Clippers'ın ona maksimumu verip vermeyeceği. Kawhi Leonard'a vermedikleri için bunu yapmak istemiyorlar."



Clippers, Leonard'ın kontratını geçtiğimiz Ocak ayında üç yıllığı 152 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmıştı. Çoğu kişi George için de kısa süre içinde yeni bir anlaşma yapılmasını beklmiş olsa da, neredeyse dört ay geçmesine rağmen hâlâ bir anlaşma sağlanamadı.





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