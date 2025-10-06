Chris Paul, Los Angeles Clippers'ın yaşça ilerlemiş kadrosunun en büyük avantajının tecrübe ve çok yönlülük olduğunu söyledi.Kariyerinin son dönemine giren Paul, Clippers'a geri dönerek son bir şampiyonluk hedefiyle sahalara dönüyor.Yaz döneminde Clippers, Kawhi Leonard etrafında iddialı bir kadro kurmak için tüm hamlelerini yaptı; Bradley Beal, Brook Lopez ve John Collins'i kadroya kattı, ayrıca James Harden ve Nicolas Batum'u da takımda tuttu.Ancak tüm bu yıldız gücüne rağmen, yaş ortalaması ve sakatlık geçmişi soru işaretleri yaratıyor.Takım şu anda Golden State Warriors'un ardından ligin en yaşlı ikinci kadrosu konumunda.Veteran guard Lou Williams, podcast programında bu konuyu açtığında Paul şu yanıtı verdi:Leonard ve Harden'ın süper yıldız statüsünde olduğu kadroda Ivica Zubac, Kris Dunn, Derrick Jones Jr., Bogdan Bogdanovic ve Nicolas Batum gibi isimler de derinlik ve savunma esnekliği sağlıyor.Eğer Clippers sağlıklı kalır ve istikrar yakalarsa, Batı Konferansı'nda Denver Nuggets ve Oklahoma City Thunder gibi zirve adaylarına ciddi rakip olabilir.Ancak yıldız oyuncuların olası sakatlıkları, takımın bütün yapısını olumsuz etkileyebileceğinden başarı formülü hâlâ kırılgan.