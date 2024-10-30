Paris Basket, EuroLeague'de üçlük deneme rekorunu kırdı

THY EuroLeague'in 6. haftasında Paris Basket, ALBA Berlin'i 93-82 yenerek üst üste ikinci deplasman galibiyetini alırken, 52 üçlük denemesi ile bu alanda Euroleague rekorunu kırdı. Daha önceki rekor 2008'de Final Four'da 45 deneme ile Montepaschi Siena'ya aitti.



52 üçlük denemesinden 20 isabet bulan (yüzde 38.5) Paris'te Nadir Hifi 25 sayı (7/19 üçlü), Tyson Ward 23 sayı (6/12 üçlük), Mikael Jantunen 14 sayı (4/8 üçlük) ile oynadı.



İkinci çeyrekte 15 sayı öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayan ALBA Berlin'de Tim Schneider 18 sayı kaydetti.



