Paris 2024'te altın yağacak

PARİS'TE ALTIN MADALYA BEKLEDİĞİMİZ 6 ŞAMPİYON
Paris 2024'te altın madalya kazanması beklenen altı Türk sporcudan ikisi Tokyo'da zaten kürsünün en üst basamağındaydı: Erkekler okçulukta Mete Gazoz ve kadınlar boks 66 kg'da Busenaz Sürmeneli.
Nielsen's Gracenote'un tahminlerine göre bu iki şampiyona dört yeni isim daha eklenecek: Artistik jimnastik halka aletinde Adem Asil, kadınlar boks 50 kg'da Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar güreş 68 kg'da Buse Tosun ve erkekler grekoromen 87 kg'da Ali Cengiz. Türkiye'nin ayrıca boks, güreş, tekvando ve okçuluktan dört gümüş ve altı bronz madalya daha alması bekleniyor.
Sporx'e özel açıklama yapan Nielsen's Gracenote'un Analiz Bölümü Başkanı Simon Gleave'e göre Tokyo 2020'den sonra Türkiye'nin artan madalya potansiyeli ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir: "Ancak o zamandan bu yana Türk sporcuları boks, güreş, jimnastik, okçuluk ve tekvandoda iyi performans gösterdi ve Paris 2024 için ilk üçümüzde yer almayı başardı."
KADINLAR VE ERKEKLERDEN EŞİT SAYIDA MADALYA
Bunun yanı sıra Türkiye açısından dikkat çekici nokta erkek ve kadın sporculardan madalya beklentisinin eşit olması. Erkeklerden de kadınlardan da üçer altın, ikişer gümüş ve üçer bronz madalya bekleniyor. Simon Gleave'e göre bu sekiz madalya kadınlara özel klasmanda da Türkiye'yi 13'üncülüğe taşıyabilir.
ÜLKELER SIRALAMASINDA 64 YIL SONRA EN İYİ SONUÇ
Eğer bu tahminler Paris'te somutlaşırsa Türkiye tarihinin en başarılı Olimpiyatları'ndan biri olacak. Öncelikle, 16 madalya bir Olimpiyat'ta kazanılmış en yüksek toplam olacak. Bundan daha önemlisi altı altın madalya da Londra 1948'deki rakamı egale edecek ve sadece yedi altın madalyalı Roma 1960'ın gerisinde kalacak. Türkiye, bu madalya potansiyeliyle Paris 2024'te en başarılı 20 ülke arasına girmeye de çok yakın. Nielsen's Gracenote'un tahmini doğru çıkarsa Türkiye'nin sıralamada 14'üncü olması bekleniyor.
Türkiye, Olimpiyatlar'da son defa en başarılı 20 ülke arasına girdiğinde Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Hamza Yerlikaya'nın zirve yıllarıydı. Atlanta 1996'da dört altın madalya kazanan Türkiye 197 katılımcı ülke arasında 19'uncu sırayı almayı başarmıştı. Ondan sonra bir daha kürsünün en üst basamağını bir arada bu kadar çok göremedik. Üç altın madalyalı Atina 2004'ten sonraysa bilanço hep aşağı doğru gitti. 2012'de 46'ncı sırayı alan Türkiye Tokyo 2020'deyse 35'incilikte kalmıştı.
VOLEYBOLCULAR NEREDE?
Tüm bu araştırmada bir dikkat çeken konu kadın voleybol milli takımının madalya sıralamasında yer almaması. Nielsen's Gracenote'un sıralamasına göre Türkiye kadınlar voleybolda Brezilya, Sırbistan ve ABD'nin ardından Olimpiyat dördüncüsü olacak. (Haber: Alp Ulagay)
PARİS 2024'TE TÜRKİYE'NİN MADALYA POTANSİYELLERİ
|
Sporcu
|
Spor Dalı
|
Branş
|
Cinsiyet
|
Madalya
|
Adem Asil
|
Artistik jimnastik
|
Halka
|
Erkek
|
Altın
|
Buse Naz Çakıroğlu
|
Boks
|
50kg
|
Kadın
|
Altın
|
Busenaz Sürmeneli
|
Boks
|
66kg
|
Kadın
|
Altın
|
Buse Tosun
|
Güreş Serbest
|
68kg
|
Kadın
|
Altın
|
Ali Cengiz
|
Güreş Grekoromen
|
87kg
|
Erkek
|
Altın
|
Mete Gazoz
|
Okçuluk
|
Bireysel
|
Erkek
|
Altın
|
Hatice Akbaş
|
Boks
|
54kg
|
Kadın
|
Gümüş
|
Rıza Kayaalp
|
Güreş Grekoromen
|
130kg
|
Erkek
|
Gümüş
|
Türkiye
|
Okçuluk
|
Takım
|
Erkek
|
Gümüş
|
Merve Dinçel
|
Tekvando
|
49 kg
|
Kadın
|
Gümüş
|
Taha Akgül
|
Güreş Serbest
|
125kg
|
Erkek
|
Bronz
|
Yasemin Adar
|
Güreş Serbest
|
76kg
|
Kadın
|
Bronz
|
Kerem Kazım Kamal
|
Güreş Grekoromen
|
60kg
|
Erkek
|
Bronz
|
Hatice Kübra İlgün
|
Tekvando
|
57 kg
|
Kadın
|
Bronz
|
Hakan Reçber
|
Tekvando
|
68 kg
|
Erkek
|
Bronz
|
Nafia Kuş
|
Tekvando
|
+ 67kg
|
Kadın
|
Bronz
|
SIRA
|
ÜLKE
|
ALTIN
|
GÜMÜŞ
|
BRONZ
|
TOPLAM
|
1
|
ABD
|
35
|
44
|
48
|
127
|
2
|
Çin
|
33
|
19
|
21
|
73
|
3
|
Fransa
|
32
|
16
|
11
|
59
|
4
|
Büyük Britanya
|
19
|
23
|
25
|
67
|
5
|
Hollanda
|
17
|
9
|
10
|
36
|
6
|
Avustralya
|
15
|
18
|
15
|
48
|
7
|
Japonya
|
13
|
18
|
24
|
55
|
8
|
İtalya
|
12
|
16
|
22
|
50
|
9
|
Almanya
|
10
|
11
|
14
|
35
|
10
|
Kanada
|
7
|
7
|
10
|
24
|
14
|
Türkiye
|
6
|
4
|
6
|
16
|
OLİMPİYAT
|
SPORCU SAYISI
|
A
|
G
|
B
|
T
|
SIRA
|
Atlanta 1996
|
53
|
4
|
1
|
1
|
6
|
19.
|
Sydney 2000
|
57
|
3
|
0
|
2
|
5
|
26.
|
Atina 2004
|
65
|
3
|
3
|
4
|
10
|
22.
|
Pekin 2008
|
67
|
1
|
1
|
3
|
5
|
42.
|
Londra 2012
|
114
|
1
|
1
|
1
|
3
|
46.
|
Rio 2016
|
103
|
1
|
3
|
4
|
8
|
41.
|
Tokyo 2020
|
108
|
2
|
2
|
9
|
13
|
35.
|
Paris 2024
|
~90
|
6
|
4
|
6
|
16
|
14.