Paris 2024'te altın yağacak

Türk sporu gelecek yılki Yaz Olimpiyatları'nda tarihin eşiğinde olacak. Türkiye'nin Paris 2024'te altısı altın olmak üzere toplam 16 madalya kazanması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Paris 2024'te altın yağacak
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18 Ekim 2023 11:43
Son güncelleme 18 Ekim 2023 11:44
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yaklaşık 280 gün kaldı. Dünya sporunun bu dev organizasyonu öncesi eleme turnuvaları devam ederken bir yandan da madalya tahminleri yayınlanıyor. Olimpiyatlar konusundaki en yetkin araştırma şirketlerinden olan Nielsen's Gracenote da son madalya tahminlerini açıkladı. Hollanda merkezli şirketin araştırmasına göre Türkiye gelecek yılki Olimpiyatlar'da altısı altın olmak üzere toplam 16 madalya kazanacak.

PARİS'TE ALTIN MADALYA BEKLEDİĞİMİZ 6 ŞAMPİYON

Paris 2024'te altın madalya kazanması beklenen altı Türk sporcudan ikisi Tokyo'da zaten kürsünün en üst basamağındaydı: Erkekler okçulukta Mete Gazoz ve kadınlar boks 66 kg'da Busenaz Sürmeneli.

Nielsen's Gracenote'un tahminlerine göre bu iki şampiyona dört yeni isim daha eklenecek: Artistik jimnastik halka aletinde Adem Asil, kadınlar boks 50 kg'da Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar güreş 68 kg'da Buse Tosun ve erkekler grekoromen 87 kg'da Ali Cengiz. Türkiye'nin ayrıca boks, güreş, tekvando ve okçuluktan dört gümüş ve altı bronz madalya daha alması bekleniyor.

Sporx'e özel açıklama yapan Nielsen's Gracenote'un Analiz Bölümü Başkanı Simon Gleave'e göre Tokyo 2020'den sonra Türkiye'nin artan madalya potansiyeli ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir: "Ancak o zamandan bu yana Türk sporcuları boks, güreş, jimnastik, okçuluk ve tekvandoda iyi performans gösterdi ve Paris 2024 için ilk üçümüzde yer almayı başardı."

KADINLAR VE ERKEKLERDEN EŞİT SAYIDA MADALYA

Bunun yanı sıra Türkiye açısından dikkat çekici nokta erkek ve kadın sporculardan madalya beklentisinin eşit olması. Erkeklerden de kadınlardan da üçer altın, ikişer gümüş ve üçer bronz madalya bekleniyor. Simon Gleave'e göre bu sekiz madalya kadınlara özel klasmanda da Türkiye'yi 13'üncülüğe taşıyabilir.

ÜLKELER SIRALAMASINDA 64 YIL SONRA EN İYİ SONUÇ

Eğer bu tahminler Paris'te somutlaşırsa Türkiye tarihinin en başarılı Olimpiyatları'ndan biri olacak. Öncelikle, 16 madalya bir Olimpiyat'ta kazanılmış en yüksek toplam olacak. Bundan daha önemlisi altı altın madalya da Londra 1948'deki rakamı egale edecek ve sadece yedi altın madalyalı Roma 1960'ın gerisinde kalacak. Türkiye, bu madalya potansiyeliyle Paris 2024'te en başarılı 20 ülke arasına girmeye de çok yakın. Nielsen's Gracenote'un tahmini doğru çıkarsa Türkiye'nin sıralamada 14'üncü olması bekleniyor.

Türkiye, Olimpiyatlar'da son defa en başarılı 20 ülke arasına girdiğinde Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Hamza Yerlikaya'nın zirve yıllarıydı. Atlanta 1996'da dört altın madalya kazanan Türkiye 197 katılımcı ülke arasında 19'uncu sırayı almayı başarmıştı. Ondan sonra bir daha kürsünün en üst basamağını bir arada bu kadar çok göremedik. Üç altın madalyalı Atina 2004'ten sonraysa bilanço hep aşağı doğru gitti. 2012'de 46'ncı sırayı alan Türkiye Tokyo 2020'deyse 35'incilikte kalmıştı.

VOLEYBOLCULAR NEREDE?

Tüm bu araştırmada bir dikkat çeken konu kadın voleybol milli takımının madalya sıralamasında yer almaması. Nielsen's Gracenote'un sıralamasına göre Türkiye kadınlar voleybolda Brezilya, Sırbistan ve ABD'nin ardından Olimpiyat dördüncüsü olacak. (Haber: Alp Ulagay)

PARİS 2024'TE TÜRKİYE'NİN MADALYA POTANSİYELLERİ

Sporcu

Spor Dalı

Branş

Cinsiyet

Madalya

Adem Asil

Artistik jimnastik

Halka

Erkek

Altın

Buse Naz Çakıroğlu

Boks

50kg

Kadın

Altın

Busenaz Sürmeneli

Boks

66kg

Kadın

Altın

Buse Tosun

Güreş Serbest

68kg

Kadın

Altın

Ali Cengiz

Güreş Grekoromen

87kg

Erkek

Altın

Mete Gazoz

Okçuluk

Bireysel

Erkek

Altın

Hatice Akbaş

Boks

54kg

Kadın

Gümüş

Rıza Kayaalp

Güreş Grekoromen

130kg

Erkek

Gümüş

Türkiye

Okçuluk

Takım

Erkek

Gümüş

Merve Dinçel

Tekvando

49 kg

Kadın

Gümüş

Taha Akgül

Güreş Serbest

125kg

Erkek

Bronz

Yasemin Adar

Güreş Serbest

76kg

Kadın

Bronz

Kerem Kazım Kamal

Güreş Grekoromen

60kg

Erkek

Bronz

Hatice Kübra İlgün

Tekvando

57 kg

Kadın

Bronz

Hakan Reçber

Tekvando

68 kg

Erkek

Bronz

Nafia Kuş

Tekvando

+ 67kg

Kadın

Bronz
PARİS 2024'TE EN BAŞARILI OLMASI BEKLENEN 10 ÜLKE

SIRA

ÜLKE

ALTIN

GÜMÜŞ

BRONZ

TOPLAM

1

ABD

35

44

48

127

2

Çin

33

19

21

73

3

Fransa

32

16

11

59

4

Büyük Britanya

19

23

25

67

5

Hollanda

17

9

10

36

6

Avustralya

15

18

15

48

7

Japonya

13

18

24

55

8

İtalya

12

16

22

50

9

Almanya

10

11

14

35

10

Kanada

7

7

10

24

14

Türkiye

6

4

6

16
1996'DAN BU YANA TÜRKİYE'NİN YAZ OLİMPİYATLARI BİLANÇOSU

OLİMPİYAT

SPORCU SAYISI

A

G

B

T

SIRA

Atlanta 1996

53

4

1

1

6

19.

Sydney 2000

57

3

0

2

5

26.

Atina 2004

65

3

3

4

10

22.

Pekin 2008

67

1

1

3

5

42.

Londra 2012

114

1

1

1

3

46.

Rio 2016

103

1

3

4

8

41.

Tokyo 2020

108

2

2

9

13

35.

Paris 2024

~90

6

4

6

16

14.
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