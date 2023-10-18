Paris 2024'te altın yağacak

Sporcu



Spor Dalı



Branş



Cinsiyet



Madalya



Adem Asil



Artistik jimnastik



Halka



Erkek



Altın



Buse Naz Çakıroğlu



Boks



50kg



Kadın



Altın



Busenaz Sürmeneli



Boks



66kg



Kadın



Altın



Buse Tosun



Güreş Serbest



68kg



Kadın



Altın



Ali Cengiz



Güreş Grekoromen



87kg



Erkek



Altın



Mete Gazoz



Okçuluk



Bireysel



Erkek



Altın



Hatice Akbaş



Boks



54kg



Kadın



Gümüş



Rıza Kayaalp



Güreş Grekoromen



130kg



Erkek



Gümüş



Türkiye



Okçuluk



Takım



Erkek



Gümüş



Merve Dinçel



Tekvando



49 kg



Kadın



Gümüş



Taha Akgül



Güreş Serbest



125kg



Erkek



Bronz



Yasemin Adar



Güreş Serbest



76kg



Kadın



Bronz



Kerem Kazım Kamal



Güreş Grekoromen



60kg



Erkek



Bronz



Hatice Kübra İlgün



Tekvando



57 kg



Kadın



Bronz



Hakan Reçber



Tekvando



68 kg



Erkek



Bronz



Nafia Kuş



Tekvando



+ 67kg



Kadın



Bronz





SIRA



ÜLKE



ALTIN



GÜMÜŞ



BRONZ



TOPLAM



1



ABD



35



44



48



127



2



Çin



33



19



21



73



3



Fransa



32



16



11



59



4



Büyük Britanya



19



23



25



67



5



Hollanda



17



9



10



36



6



Avustralya



15



18



15



48



7



Japonya



13



18



24



55



8



İtalya



12



16



22



50



9



Almanya



10



11



14



35



10



Kanada



7



7



10



24



14



Türkiye



6



4



6



16





OLİMPİYAT



SPORCU SAYISI



A



G



B



T



SIRA



Atlanta 1996



53



4



1



1



6



19.



Sydney 2000



57



3



0



2



5



26.



Atina 2004



65



3



3



4



10



22.



Pekin 2008



67



1



1



3



5



42.



Londra 2012



114



1



1



1



3



46.



Rio 2016



103



1



3



4



8



41.



Tokyo 2020



108



2



2



9



13



35.



Paris 2024



~90



6



4



6



16



14.





Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yaklaşık 280 gün kaldı. Dünya sporunun bu dev organizasyonu öncesi eleme turnuvaları devam ederken bir yandan da madalya tahminleri yayınlanıyor. Olimpiyatlar konusundaki en yetkin araştırma şirketlerinden olan Nielsen's Gracenote da son madalya tahminlerini açıkladı. Hollanda merkezli şirketin araştırmasına göre Türkiye gelecek yılki Olimpiyatlar'da altısı altın olmak üzere toplam 16 madalya kazanacak.Paris 2024'te altın madalya kazanması beklenen altı Türk sporcudan ikisi Tokyo'da zaten kürsünün en üst basamağındaydı: Erkekler okçulukta Mete Gazoz ve kadınlar boks 66 kg'da Busenaz Sürmeneli.Nielsen's Gracenote'un tahminlerine göre bu iki şampiyona dört yeni isim daha eklenecek: Artistik jimnastik halka aletinde Adem Asil, kadınlar boks 50 kg'da Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar güreş 68 kg'da Buse Tosun ve erkekler grekoromen 87 kg'da Ali Cengiz. Türkiye'nin ayrıca boks, güreş, tekvando ve okçuluktan dört gümüş ve altı bronz madalya daha alması bekleniyor.Sporx'e özel açıklama yapan Nielsen's Gracenote'un Analiz Bölümü Başkanı Simon Gleave'e göre Tokyo 2020'den sonra Türkiye'nin artan madalya potansiyeli ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir: "Ancak o zamandan bu yana Türk sporcuları boks, güreş, jimnastik, okçuluk ve tekvandoda iyi performans gösterdi ve Paris 2024 için ilk üçümüzde yer almayı başardı."Bunun yanı sıra Türkiye açısından dikkat çekici nokta erkek ve kadın sporculardan madalya beklentisinin eşit olması. Erkeklerden de kadınlardan da üçer altın, ikişer gümüş ve üçer bronz madalya bekleniyor. Simon Gleave'e göre bu sekiz madalya kadınlara özel klasmanda da Türkiye'yi 13'üncülüğe taşıyabilir.Eğer bu tahminler Paris'te somutlaşırsa Türkiye tarihinin en başarılı Olimpiyatları'ndan biri olacak. Öncelikle, 16 madalya bir Olimpiyat'ta kazanılmış en yüksek toplam olacak. Bundan daha önemlisi altı altın madalya da Londra 1948'deki rakamı egale edecek ve sadece yedi altın madalyalı Roma 1960'ın gerisinde kalacak. Türkiye, bu madalya potansiyeliyle Paris 2024'te en başarılı 20 ülke arasına girmeye de çok yakın. Nielsen's Gracenote'un tahmini doğru çıkarsa Türkiye'nin sıralamada 14'üncü olması bekleniyor.Türkiye, Olimpiyatlar'da son defa en başarılı 20 ülke arasına girdiğinde Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Hamza Yerlikaya'nın zirve yıllarıydı. Atlanta 1996'da dört altın madalya kazanan Türkiye 197 katılımcı ülke arasında 19'uncu sırayı almayı başarmıştı. Ondan sonra bir daha kürsünün en üst basamağını bir arada bu kadar çok göremedik. Üç altın madalyalı Atina 2004'ten sonraysa bilanço hep aşağı doğru gitti. 2012'de 46'ncı sırayı alan Türkiye Tokyo 2020'deyse 35'incilikte kalmıştı.Tüm bu araştırmada bir dikkat çeken konu kadın voleybol milli takımının madalya sıralamasında yer almaması. Nielsen's Gracenote'un sıralamasına göre Türkiye kadınlar voleybolda Brezilya, Sırbistan ve ABD'nin ardından Olimpiyat dördüncüsü olacak.