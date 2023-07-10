Paralimpik tenisçi Zeliha Aksak zirvenin sahibi oldu

Paralimpik tenisçi Zeliha Aksak, Fransa'da düzenlenen 3. Giammartini Nice Kupası'nda partneri Rio Okana ile çiftler kategorisinde birincilik kazandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nice kentinde düzenlenen 3. Giammartini Nice Kupası'nda tekerlekli sandalye tenisçi Zeliha Aksak ve partneri Rio Okana, çiftler kategorisinde büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu.



