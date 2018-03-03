24. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk periyodunu 18-16 önde tamamlayan Panathinaikos, ikinci çeyrekte iyi savunma yapamadı ve Olympiakos devreye 43-34'lük üstünlükle girdi.Üçüncü çeyrek farkı açan ve son çeyrekte farkı 14 sayıya kadar yükselten Olympiakos, son dakikaları iyi oynayamadı ve mücadele uzatmalara kaldı.Uzatmalarda son saniyeye kadar yakın giden mücadelede Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 87-85 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Olympiakos 17. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 10. kez yenildi.Olympiakos'ta Brian Roberts 18 sayı kaydetti. Spanoulis ve Printezis 15'er sayı attı.Panathinaikos'ta Calathes 23 sayı, 10 asistle double-double yaptı. James Gist ise 21 sayıyla oynadı.