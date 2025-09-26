Panathinaikos'tan Young Boys'a farklı tarife

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Young Boys sahasında Panathinaikos'u ağırladı.
Stade de Suisse'de oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı.
Panathinaikos 10. dakikada Karol Swiderski ile 1-0 öne geçti.
Konuk ekip adına Anass Zaroury 13 ve 19. dakikalarda farkı üçe çıkardı.
Young Boys'ta Saidy Janko 25. dakikada takımının tek golünü attı.
Panathinaikos'ta Anass Zaroury, 68. dakikada hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.
Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Young Boys deplasmanda FCSB ile karşılaşacak. Panathinaikos ise sahasında Go Ahead Eagles'i konuk edecek.