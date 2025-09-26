Panathinaikos'tan Young Boys'a farklı tarife

25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Panathinaikos, deplasmanda Young Boys'u 4-1 mağlup etti. Anass Zaroury hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Young Boys sahasında Panathinaikos'u ağırladı.
 
Stade de Suisse'de oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı.
 
Panathinaikos 10. dakikada Karol Swiderski ile 1-0 öne geçti.
 
Konuk ekip adına Anass Zaroury 13 ve 19. dakikalarda farkı üçe çıkardı.
 
Young Boys'ta Saidy Janko 25. dakikada takımının tek golünü attı.
 
Panathinaikos'ta Anass Zaroury, 68. dakikada hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.
 
Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Young Boys deplasmanda FCSB ile karşılaşacak. Panathinaikos ise sahasında Go Ahead Eagles'i konuk edecek.
