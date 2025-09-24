24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Pacers, Monte Morris ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

calendar 24 Eylül 2025 13:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Pacers, Monte Morris ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
Serbest oyuncu konumundaki oyun kurucu Monte Morris, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Indiana Pacers ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Morris, NBA'deki dokuzuncu sezonuna girerken Pacers'a tecrübe kazandıracak ve önemli bir sigorta görevi görecek. Indiana, 2025 NBA Finalleri'nde aşil tendonu yırtılan yıldız oyun kurucu Tyrese Haliburton'un sezonu kapatması nedeniyle büyük bir kayıp yaşamıştı.

30 yaşındaki Morris, geçen sezon Phoenix Suns forması giydi ve maç başına 12.7 dakikada 5.2 sayı ile 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Kariyerinde Denver Nuggets, Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves ve Phoenix Suns olmak üzere beş farklı takımda forma giydi.


Karar mekanizmasıyla tanınan Morris, NBA'in en iyi asist-top kaybı oranlarından birine sahip. Normal sezonda çıktığı 420 maçta ortalama 9.5 sayı, 3.6 asist ve %38.9 üç sayı isabeti kaydetti.

Haliburton'un sakatlığı sonrası Indiana'nın arka alan rotasyonu ciddi şekilde daraldı. Andrew Nembhard ve T.J. McConnell'in üzerine daha fazla sorumluluk binerken, Morris de Kam Jones ve Taelon Peter gibi çaylaklarla birlikte bu rotasyona katıldı.

Pacers, hücum yükünü Bennedict Mathurin ve Pascal Siakam ikilisine emanet edecek. Ayrıca, uzun yıllardır takımda yer alan Myles Turner'ın bu yaz Milwaukee Bucks ile sözleşme imzalaması, son şampiyonluk finalisti Pacers için sezon öncesinde bir başka zorluk oluşturdu.

Morris, playoff tecrübesine de sahip bir isim. Kariyerinde 57 playoff maçında ortalama 8.3 sayı ve 3.1 asist üretti. En verimli dönemini 2021 yılında Denver Nuggets formasıyla yaşayan Morris, o seride maç başına 13.7 sayı ve 5.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

