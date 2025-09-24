Serbest oyuncu konumundaki oyun kurucu Monte Morris, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Indiana Pacers ile bir yıllık sözleşme imzaladı.Morris, NBA'deki dokuzuncu sezonuna girerken Pacers'a tecrübe kazandıracak ve önemli bir sigorta görevi görecek. Indiana, 2025 NBA Finalleri'nde aşil tendonu yırtılan yıldız oyun kurucu Tyrese Haliburton'un sezonu kapatması nedeniyle büyük bir kayıp yaşamıştı.30 yaşındaki Morris, geçen sezon Phoenix Suns forması giydi ve maç başına 12.7 dakikada 5.2 sayı ile 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Kariyerinde Denver Nuggets, Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves ve Phoenix Suns olmak üzere beş farklı takımda forma giydi.Karar mekanizmasıyla tanınan Morris, NBA'in en iyi asist-top kaybı oranlarından birine sahip. Normal sezonda çıktığı 420 maçta ortalama 9.5 sayı, 3.6 asist ve %38.9 üç sayı isabeti kaydetti.Haliburton'un sakatlığı sonrası Indiana'nın arka alan rotasyonu ciddi şekilde daraldı. Andrew Nembhard ve T.J. McConnell'in üzerine daha fazla sorumluluk binerken, Morris de Kam Jones ve Taelon Peter gibi çaylaklarla birlikte bu rotasyona katıldı.Pacers, hücum yükünü Bennedict Mathurin ve Pascal Siakam ikilisine emanet edecek. Ayrıca, uzun yıllardır takımda yer alan Myles Turner'ın bu yaz Milwaukee Bucks ile sözleşme imzalaması, son şampiyonluk finalisti Pacers için sezon öncesinde bir başka zorluk oluşturdu.Morris, playoff tecrübesine de sahip bir isim. Kariyerinde 57 playoff maçında ortalama 8.3 sayı ve 3.1 asist üretti. En verimli dönemini 2021 yılında Denver Nuggets formasıyla yaşayan Morris, o seride maç başına 13.7 sayı ve 5.5 asist ortalamaları yakalamıştı.