Pablo Laso'dan geri dönüş mesajı

Uzun yıllar Real Madrid'i çalıştırdıktan sonra sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrılan İspanyol koç Pablo Laso, kariyerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.



İspanyol basınına konuşan Laso, "Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum ve yeniden antrenörlük yapabileceğim bir yer bulmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Yaptığım işin değer gördüğü ve takıma bir şeyler katabileceğim bir yerde çalışmak istiyorum. Benim için en önemli şey rahat çalışabilmek ve değerli hissetmektir. Bir kulüple birlikte yeni adımlar atmadan önce beni motive eden şey bu olur. Çalışacağım takım bu özelliklere sahip olduktan sonra Euroleague'de mücadele edip etmemesi önemli değil." dedi.



Sağlık sorunları yaşadığı dönemde Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic'in kendisini sürekli aradığını söyleyen Laso, "Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic, benim nasıl çalıştığımı ve nasıl bir insan olduğumu bilen insanlar. Bu insanların size sevgi göstermesi heyecan verici çünkü hayattaki en güzel şeylerden biri sizden saygı ve hayranlıkla bahsedilmesidir." ifadelerini kullandı.





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