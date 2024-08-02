Özgür Özel'den Fenerbahçe için flaş sözler!

CHP Lideri Özgür Özel, Sabah'a verdiği röportajta Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o sözler...
"Fenerbahçeliyim. Çocuktum, 6-7 yaşında. İzmir'de Donanma Kupası maçı oynanıyordu. Dayım, bizi de götürdü. Kardeşim Barış ile birlikte gittik. Henüz 3 yaşındaydı. İzmirspor-Fenerbahçe maçını izledik. Fenerbahçe muhteşemdi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim."
"Sigarayı bırakırken kendi kendime 'Özgür, bırak şu sigarayı. Çok özlersen, Fenerbahçe şampiyonluk turu atarken bir sigara yakarsın' dedim. Ama 10 yıldır şampiyonluk da nasip olmadı, tek bir sigara da."
Fenerbahçe nasıl? Başkan Ali Koç, bir türlü şampiyonluk yaşayamadı... Bu sezon Fenerbahçe ne yapar?
"Bu sezon çok iyi olacak. İnanıyorum. Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör... Gittiği her kulüpte başarılı oldu... Doğru tercih. Ali Koç, acemiliği, sıkıntılı süreçleri, zorlukları geride bıraktı... Ali Bey ve Fenerbahçe bence çok iyi bir sezon geçirecek. Bir de Koç ailesinin yapısında var... Bir işi başarmadan bırakmazlar... Dedeleri Vehbi Koç'tan itibaren her tuttuğu işi başarmış insanlar. Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir."
Fenerbahçelisiniz... Ama Fenerbahçe Kulübü'ne üye misiniz?
"Elbette. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe uğruna hapis yattı. FETÖ kumpası sonucu. Ziyaretine cezaevine gittim. Kulübe üye olup olmadığımı sordu. Üye olmadığımı söyledim. 'Sizi üye yapalım ve güzel de bir numara verelim.' Bazı numaralar saklıymış... Fenerbahçe'nin 15 bin numaralı üyesi oldum. Aziz Yıldırım, son kongreyi kaybetti... Fakat tam da kendisine yakışan çok olumlu ve önemli mesajlar verdi."
"Fenerbahçeliyim. Çocuktum, 6-7 yaşında. İzmir'de Donanma Kupası maçı oynanıyordu. Dayım, bizi de götürdü. Kardeşim Barış ile birlikte gittik. Henüz 3 yaşındaydı. İzmirspor-Fenerbahçe maçını izledik. Fenerbahçe muhteşemdi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim."
"Sigarayı bırakırken kendi kendime 'Özgür, bırak şu sigarayı. Çok özlersen, Fenerbahçe şampiyonluk turu atarken bir sigara yakarsın' dedim. Ama 10 yıldır şampiyonluk da nasip olmadı, tek bir sigara da."
Fenerbahçe nasıl? Başkan Ali Koç, bir türlü şampiyonluk yaşayamadı... Bu sezon Fenerbahçe ne yapar?
"Bu sezon çok iyi olacak. İnanıyorum. Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör... Gittiği her kulüpte başarılı oldu... Doğru tercih. Ali Koç, acemiliği, sıkıntılı süreçleri, zorlukları geride bıraktı... Ali Bey ve Fenerbahçe bence çok iyi bir sezon geçirecek. Bir de Koç ailesinin yapısında var... Bir işi başarmadan bırakmazlar... Dedeleri Vehbi Koç'tan itibaren her tuttuğu işi başarmış insanlar. Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir."
Fenerbahçelisiniz... Ama Fenerbahçe Kulübü'ne üye misiniz?
"Elbette. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe uğruna hapis yattı. FETÖ kumpası sonucu. Ziyaretine cezaevine gittim. Kulübe üye olup olmadığımı sordu. Üye olmadığımı söyledim. 'Sizi üye yapalım ve güzel de bir numara verelim.' Bazı numaralar saklıymış... Fenerbahçe'nin 15 bin numaralı üyesi oldum. Aziz Yıldırım, son kongreyi kaybetti... Fakat tam da kendisine yakışan çok olumlu ve önemli mesajlar verdi."
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