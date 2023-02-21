Özgün Baran Aksaka'dan transfer kararı!

Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar Manisa FK'ye kiralamak istedi ancak oyuncudan flaş bir karar geldi.Bu sezon Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta A takımın formasını son dakikalarda bulan 20 yaşındaki futbolcunun, tecrübe kazanması için kiralık verilme kararı alınmıştı.Manisa FK ile de her konuda anlaşma sağlanmıştı. Ancak, genç oyuncu 1. Lig'de oynamak istemediği için Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi ve Manisa'ya transferi iptal oldu.Özgür Baran Aksaka'nın geçtiğimiz günlerde 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştı.Kulüpten yapılan açıklamadaifadelerine yer verilmişti.