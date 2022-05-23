ÖZET İZLE: Leeds kazandı, Burnley Premier Lig'e veda etti!

BRENTFORD - LEEDS UNITED MAÇININ ÖZETİ:

Premier Lig'in son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Burnley, Newcastle ile Leeds United ise Brentford ile karşılaştı.Son haftaya Leeds ile aynı puanda giren Burnley, Newcastle'a 2-1 mağlup oldu. Leeds ise Brentford'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Burnley, Premier Lig'e veda etti.Newcastle'a galibiyeti getiren golleri, 20. ve 60. dakikalarda Wilson kaydetti. Burnley'in tek golü 69. dakikada Cornet'ten geldi.Kümede kalma mücadelesi veren bir diğer takım Leeds ise deplasmanda Brentford'u 2-1 mağlup etti.Konuk ekibin golleri 56. dakikada penaltıdan Raphinha ve 90+4. dakikada Harrison'dan geldi. Brentford'un golü ise 78. dakikada Sergi Canos attı.Alınan bu sonucun ardından Leeds ligi Burnley'in 1 puan önünde tamamladı ve Premier Lig'den düşen takım Burnley oldu.