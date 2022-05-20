İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.Goodison Park'ta oynanan karşılaşmayı Everton geriden gelerek 3-2 kazandı ve ligde kalmayı garantiledi.Maçın 21. dakikasında Mateta ve 36. dakikasında Ayew'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Everton, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadı. 54. dakikada Keane, 76. dakikada Richarlison'un golleriyle maça denge geldi. 85. dakikada sahneye çıkan Calvert-Lewin'in galibiyeti getiren golünden sonra ise büyük bir sevinç yaşandı ve Everton taraftarları sahaya girdi.Everton bu sonuçla kabus gibi geçirilen bir sezonda 39 puana yükselerek küme düşme hattında bulunan Leeds United'la arasındaki farkı 4'e çıkardı. Crystal Palace ise 45 puanda kaldı.