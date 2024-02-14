Özel sporcular camiası, Ankara'daki etkinlikte bir araya geldi

Şampiyon özel sporcular, aileleri, antrenörler ve kulüp yöneticileri, Ankara'daki etkinlikte bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel sporcular camiası, Ankara'daki etkinlikte bir araya geldi
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14 Şubat 2024 23:57
Şampiyon özel sporcular, aileleri, antrenörler ve kulüp yöneticileri, Ankara'daki etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ve Türkiye Özel Sporcular Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı'nın (TÖSEV) düzenlediği organizasyon, Yenimahalle ilçesindeki bir otelde yapıldı.

"Özel Sporcu Federasyonlarının Aile Desteği Konusunda Kapasitelerinin Geliştirilmesi" isimli AB projesine ilişkin sunumla başlayan etkinliğin devamında yemek verildi.

Protokolde yer alan isimler, TÖSSFED ve TÖSEV yöneticileri, programın sonunda özel sporcularla beraber aile fotoğrafı çektirdi.

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