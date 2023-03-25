Ozan Tufan, Türkiye'ye geri dönüyor

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, yeni sezon için hedefini Türkiye olarak belirledi. 28 yaşındaki orta sahayla, eski hocası Şenol Güneş'in takımı Beşiktaş ilgileniyor.Daha önce de Şenol Güneş yönetiminde çok başarılı performanslar sergileyen Ozan, Beşiktaş yönetiminin kararına göre yeni sezonda Kartal'ın formasını giyebilir.Orta sahada Ozan Tufan'a şans vermek isteyen Şenol Güneş, ciddi bir planlamada Ozan'ı başrolde görmek istiyor. İlk olarak oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, opsiyonlu satın alma maddesini de sözleşmeye eklettirecek.