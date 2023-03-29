Otomobil sporlarında Bitci Racing-Team AMS, Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek

Otomobil sporlarında Bitci Racing-Team AMS, İtalya'da düzenlenecek Coppa Italia Turismo ve TCR Italy turnuvalarında Türkiye adına yarışacak.



Bitci Racing-Team AMS'den yapılan açıklamaya göre, takımın 2023 yarış programı belli oldu.



Geçen yıl Bitci Racing takımıyla İtalya'da başarılı bir performans sergileyen ve genel klasmanda ikinci sırada yer alan Vedat Ali Dalokay, TCR şampiyonaları arasında özel bir yeri ve önemi olan TCR Italy'de başarı kovalayacak.



Takımın diğer iki pilotu Zekai Özen ve Ramazan Kaya ise Coppa Italia Turismo'da birincilik için yarışacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen takımın direktörü İbrahim Okyay, "Çıtalarımızın yüksek olduğu yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. 7 sporcu ile Türkiye ve Avrupa'da 3 şampiyona takip edeceğiz. Sezon içinde başka sürprizlerimiz de olacak, hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.



TCR Italy'nin ilk ayağı 22-23 Nisan'da Imola'da yapılacak. Misano, Mugello, Monza ve Vallelunga'daki yarışların ardından organizasyon yine Imola'da 28-29 Ekim'deki mücadeleyle tamamlanacak.



Coppa Italia Turismo ise 1-2 Nisan'da Vallelunga'daki yarışla start alacak. Yarışın sonraki ayakları Varano (İtalya) ve Grobnik'te (Hırvatistan) yapılacak. Yarışlar, Vallelunga'daki 4. etabın ardından 4-5 Kasım'da İtalya'nın Misano Pisti'ndeki mücadeleyle sona erecek.









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