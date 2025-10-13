13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Ostoja Mijailovic: "Yakında EuroLeague'i kazanacağımıza inanıyorum"

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, yakın zamanda EuroLeague'i kazanacaklarını söyledi.

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, çıtayı yükseklere koymuş durumda.

EuroLeague'de son iki sezondur beklentilerin çok altında kalan Partizan, yeni sezona daha pozitif bir başlangıç yaptı. EuroLeague'de son iki maçını kazanan Sırp ekibi, Adriyatik Ligi'ne de ikide ikiyle başladı.

Partizan başkanı Ostoja Mijailovic, kulübün hedeflerine ve güncel durumuna dair Mozzart Sport'a açıklamalarda bulundu.


Başkan Mijailovic, çok başarılı sonuçlar almasa bile 'Partizan'ın başarı sembolü' haline geldiğini söyledi:

"EuroLeague'i kazanamadık, en büyük sportif başarılara imza atamadık ama Partizan, buna rağmen başarının bir sembolü haline geldi. Çok başarılı bir sistem kurduk. Elbette EuroLeague'i kazanmak birçok farklı faktöre bağlı bir şey ama biz kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu sayede Jabari Parker gibi oyuncuları kadromuza katabiliyoruz. Bundan 7-8 sene önce böyle bir transfer düşünülemezdi bile."

Sırp yönetici, ayrıca Partizan'ın 'yakında EuroLeague'i kazanacağına' inandığını belirtti:

"Bu kulübe ilk geldiğimde yaşım gençti ve yaptığım her şeyi sevgiyle yaptım. En büyük hedefimiz EuroLeague şampiyonu olmak ve bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan etmek. Açıkçası bunun yakın zamanda olacağına inanıyorum. Birinin bir şey için bu kadar yatırım yapıp sonunda karşılığını almadığını hiç hatırlamıyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
