Ostoja Mijailovic: 'Yakında EuroLeague'i kazanacağımıza inanıyorum'

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, çıtayı yükseklere koymuş durumda.
EuroLeague'de son iki sezondur beklentilerin çok altında kalan Partizan, yeni sezona daha pozitif bir başlangıç yaptı. EuroLeague'de son iki maçını kazanan Sırp ekibi, Adriyatik Ligi'ne de ikide ikiyle başladı.
Partizan başkanı Ostoja Mijailovic, kulübün hedeflerine ve güncel durumuna dair Mozzart Sport'a açıklamalarda bulundu.
Başkan Mijailovic, çok başarılı sonuçlar almasa bile 'Partizan'ın başarı sembolü' haline geldiğini söyledi:
"EuroLeague'i kazanamadık, en büyük sportif başarılara imza atamadık ama Partizan, buna rağmen başarının bir sembolü haline geldi. Çok başarılı bir sistem kurduk. Elbette EuroLeague'i kazanmak birçok farklı faktöre bağlı bir şey ama biz kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu sayede Jabari Parker gibi oyuncuları kadromuza katabiliyoruz. Bundan 7-8 sene önce böyle bir transfer düşünülemezdi bile."
Sırp yönetici, ayrıca Partizan'ın 'yakında EuroLeague'i kazanacağına' inandığını belirtti:
"Bu kulübe ilk geldiğimde yaşım gençti ve yaptığım her şeyi sevgiyle yaptım. En büyük hedefimiz EuroLeague şampiyonu olmak ve bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan etmek. Açıkçası bunun yakın zamanda olacağına inanıyorum. Birinin bir şey için bu kadar yatırım yapıp sonunda karşılığını almadığını hiç hatırlamıyorum."
EuroLeague'de son iki sezondur beklentilerin çok altında kalan Partizan, yeni sezona daha pozitif bir başlangıç yaptı. EuroLeague'de son iki maçını kazanan Sırp ekibi, Adriyatik Ligi'ne de ikide ikiyle başladı.
Partizan başkanı Ostoja Mijailovic, kulübün hedeflerine ve güncel durumuna dair Mozzart Sport'a açıklamalarda bulundu.
Başkan Mijailovic, çok başarılı sonuçlar almasa bile 'Partizan'ın başarı sembolü' haline geldiğini söyledi:
"EuroLeague'i kazanamadık, en büyük sportif başarılara imza atamadık ama Partizan, buna rağmen başarının bir sembolü haline geldi. Çok başarılı bir sistem kurduk. Elbette EuroLeague'i kazanmak birçok farklı faktöre bağlı bir şey ama biz kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu sayede Jabari Parker gibi oyuncuları kadromuza katabiliyoruz. Bundan 7-8 sene önce böyle bir transfer düşünülemezdi bile."
Sırp yönetici, ayrıca Partizan'ın 'yakında EuroLeague'i kazanacağına' inandığını belirtti:
"Bu kulübe ilk geldiğimde yaşım gençti ve yaptığım her şeyi sevgiyle yaptım. En büyük hedefimiz EuroLeague şampiyonu olmak ve bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan etmek. Açıkçası bunun yakın zamanda olacağına inanıyorum. Birinin bir şey için bu kadar yatırım yapıp sonunda karşılığını almadığını hiç hatırlamıyorum."