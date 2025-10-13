Ostoja Mijailovic: 'Yakında EuroLeague'i kazanacağımıza inanıyorum'

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, çıtayı yükseklere koymuş durumda.EuroLeague'de son iki sezondur beklentilerin çok altında kalan Partizan, yeni sezona daha pozitif bir başlangıç yaptı. EuroLeague'de son iki maçını kazanan Sırp ekibi, Adriyatik Ligi'ne de ikide ikiyle başladı.Partizan başkanı Ostoja Mijailovic, kulübün hedeflerine ve güncel durumuna dair Mozzart Sport'a açıklamalarda bulundu.Başkan Mijailovic, çok başarılı sonuçlar almasa bile 'Partizan'ın başarı sembolü' haline geldiğini söyledi:Sırp yönetici, ayrıca Partizan'ın 'yakında EuroLeague'i kazanacağına' inandığını belirtti: