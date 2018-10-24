Osmanlıspor 2 eksikle çalıştı

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda gruplar halinde çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.
Başkent ekibi, yüksek tempoda geçen antrenmanda dar alanda gruplar halinde dönüşümlü maç ve dayanıklılık koşusu da yaptı.
Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Salih Zafer Kurşunlu antrenmana katılmadı.
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Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda gruplar halinde çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.
Başkent ekibi, yüksek tempoda geçen antrenmanda dar alanda gruplar halinde dönüşümlü maç ve dayanıklılık koşusu da yaptı.
Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Salih Zafer Kurşunlu antrenmana katılmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın