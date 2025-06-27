Osmaniye'de ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2024-2025 sezonu Basketbol 1'inci Etap 3'üncü Grup Bay-Bayan Müsabakaları, Osmaniye'de başladı.Erkekler müsabakaları Tosyalı Spor Salonu'nda, kızlar müsabakaları ise Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Müsabakalara Osmaniye ev sahipliği yaparken; Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman ve Mersin illerinden gelen toplam 9 erkek ve 9 kız takımı turnuvada mücadele ediyor. Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine katılan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımlara başarı dileklerini iletti. Konuşmasında organizasyonun önemine dikkat çeken Çebi, "Bu tür organizasyonlar hem sporun gelişimi hem de şehirlerarası kaynaşma adına çok kıymetli. Sporcularımızdan, maçlardan kalan zamanlarında Osmaniye'nin tarihi ve kültürel güzelliklerini de keşfetmelerini tavsiye ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından hem erkekler hem de kızlarda ilk grup müsabakaları başladı. 250'yi aşkın sporcu, antrenör, idareci ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleşen turnuva, 29 Haziran'a kadar sürecek. Osmaniye, Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında bir kez daha önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaparken, genç sporcuların hem rekabet hem dostluk içinde mücadele etmesi bekleniyor.