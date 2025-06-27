27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
0-05'
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
0-07'
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
0-07'
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
0-08'
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
2-2
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
2-1
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
2-0
27 Haziran
TPS-JaePS
4-2
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
0-06'
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
0-05'
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
0-07'
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
0-16'
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Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
1-290'
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
1-1
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Osmaniye'de ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2024-2025 sezonu Basketbol 1'inci Etap 3'üncü Grup Bay-Bayan Müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

calendar 27 Haziran 2025 19:53
Osmaniye'de ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2024-2025 sezonu Basketbol 1'inci Etap 3'üncü Grup Bay-Bayan Müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

Erkekler müsabakaları Tosyalı Spor Salonu'nda, kızlar müsabakaları ise Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Müsabakalara Osmaniye ev sahipliği yaparken; Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman ve Mersin illerinden gelen toplam 9 erkek ve 9 kız takımı turnuvada mücadele ediyor. Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine katılan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımlara başarı dileklerini iletti. Konuşmasında organizasyonun önemine dikkat çeken Çebi, "Bu tür organizasyonlar hem sporun gelişimi hem de şehirlerarası kaynaşma adına çok kıymetli. Sporcularımızdan, maçlardan kalan zamanlarında Osmaniye'nin tarihi ve kültürel güzelliklerini de keşfetmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hem erkekler hem de kızlarda ilk grup müsabakaları başladı. 250'yi aşkın sporcu, antrenör, idareci ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleşen turnuva, 29 Haziran'a kadar sürecek. Osmaniye, Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında bir kez daha önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaparken, genç sporcuların hem rekabet hem dostluk içinde mücadele etmesi bekleniyor.



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