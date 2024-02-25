Osman Zeki Korkmaz: 'Gençleri kullanmaya devam edeceğiz'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş maçının ardından konuştu.



Osman Zeki Korkmaz yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ı analiz ettiğimizde, Modestas'ın Florian'ın ve Jackson'ın pozisyonlarıyla oynadık. Modestas'ı savunmanın ortasına çektik. Amacımız, Geriden oyun kurarken yön değiştirerek ve hızlı pas bağlantılarıyla çıkmaktı. Beşiktaş, antrenör değiştikten sonra neyi iyi yapamıyor derseniz, ön alanda baskı yapamıyor. Hızlı oyun kurarsanız, ikinci bölgede bulacağımız boşlukları değerlendirerek hücum etmeyi düşünüyorduk. Bunu ilk yarı Mendy ve Sambissa'nın kanadından çok yaptık. Savunmada 5'liyiz ama topa sahip olduğumuz zaman iki bek oyuncusunu açık olarak kullanıyoruz." dedi.



Korkmaz, Fazla oyuncuyla hücum etmeye çalıştık. İç koridorlarda Mendy ve Emir Kaan'ın kullanılmasını bekliyorduk. Mendy ilk yarıda çok iyiydik. Üçüncü bölgede pozisyonları değerlendirme sıkıntısı yaşadık. 6-7 tane orta pozisyonunda tüm ortaları Colley karşıladı. 5-6 oyuncuyla hücum etmişken kontralar yedik. Hücumu bitiremeyip 60-70 metre geri koşmanın fiziksel faturası ve motivasyon bozukluğu oluyor. Bu anlara daha çok çalışmamız lazım. Son noktada yapılan ortaları ve ceza sahası içi koşuları çalışacağız. Kendimizi yanıltmadık. Neler yapabileceğimizi ve nereden gol yiyebileceğimizi biliyorduk. Aslında hafta boyunca dikkat etmemiz gereken şeyleri söyledik. Yediğimiz ikinci golde Jackson çok fazla topla oynadı, defalarca uyardık arkadaşları. Merkezde topla çok oynamayın, baskı yiyorsanız arkanızda 3 stoper var dedik. Kişisel suçlama değil ama analizi yapacak olursanız rakip Beşiktaş. Çok fazla oynarsanız basıp kaparlar. Üst düzey futbolda topu ayaktan çıkarmanız için 2 saniye var, 3. saniye yok. 3. saniye olursa topu kaleden alırsınız. Düşündüklerimizi yaptık stratejik anlamda." şeklinde konuştu.



Ayrıca, "Genç oyuncuları kullanmak bıçak sırtı. Hazır olmayan gençleri böyle maçlarda oynatırsanız birkaç ayını, yılını alırsınız. Genç oyuncu sahaya atmak güzel, heyecan verici ama genci kazanabilirsiniz ya da gencin üzerinde böyle maçlar psikolojik olarak hasar yaratabilir. Biz dikkatliyiz ama gençleri de kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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