Osman Zeki Korkmaz'dan Galatasaray için açıklama!

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, ligde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.



Osman Zeki Korkmaz, "Galatasaray maçı var önümüzde. Mantıklı konuşmamız lazım. İstanbulspor'un teknik direktörü olarak, ayakları yere basarak bu tip maçlara yaklaşmam gerekiyor. Dediğim gibi, öncelikli amacımız futbol kalitemizi arttırmak. Bununla birlikte Türk futboluna bir katma değer üretmek. RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı nasıl oynanacaksa, öyle oynayacağız. Hem görünen rakiplerimizle hem de şampiyonluk adayları arasında rekabeti attırmamız gerekiyor. Biz de o rekabeti arttırmak için mücadele edeceğiz, ligin seyir zevkini arttırmak için" sözlerini kullandı.



Galatasaray ile İstanbulspor arasında 22. haftada oynanacak karşılaşma 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.



