Osman Şenher: 'TFF'nin başı, önüne gelene 'abi' diyemez'

Milliyet gazetesi spor yazarı Osman Şenher, "İki başlılık kaosu büyütecek" başlığıyla Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yapısını eleştirdi.
Şenher yazısında, "Maçları yönetmek üzere tayin edilen hakemler aynı kişiler değil mi? Bunlarda bir değişiklik olacak mı, olmayacak. Bu şartlarda üst kurul kursan veya aynı MHK ile devam etsen değişen hiçbir şey olmayacak, kaos büyüyerek devam edecek." ifadelerini kullandı.
İşte Osman Şenher'in yazısı:
"Kulüpler Birliği, TFF'nin de desteğiyle 5 kişilik MHK Üst Danışma Kurulu kuruyor. Ne diyelim, hayırlısı olsun! Bütün kulüpler hakemlerden şikayet ediyor. Keşke başarılı olsalar. Hakemler bu kadar kötü maç idare ediyorlarsa, hatalar yapıyorlarsa, bunun sorumlusu kim? MHK değil mi? Önce MHK'nin değişip tekrar yapılanması gerekmez mi?
Aynı ekip orada oturduğu müddetçe 50 tane danışma kurulu kursan, başarılı olman mümkün mü? MHK Başkanı 'Hakemlerin CEO'su benim' diye avaz, avaz bağırıyor. Peki danışmanlar nerenin CEO'su olacak? Maçları yönetmek üzere tayin edilen hakemler aynı kişiler değil mi? Bunlarda bir değişiklik olacak mı, olmayacak. Bu şartlarda üst kurul kursan veya aynı MHK ile devam etsen değişen hiçbir şey olmayacak, kaos büyüyerek devam edecek.
MHK'nin elinde zaten kısıtlı sayıda hakem var. Bunun için hiç kimse çıkıp da 'devrim oluyor, artık her şey düzelecek, adalet dağıtılacak' gibi laflarla ortaya çıkmasın. Evet Avrupa'da da bu şekilde hakem komitelerinde danışmanlar var. Ama onlar görevlerini mükemmel yapıyorlar. O insanların hiçbiri kulüpçü değil. Sadece futbolu düşünüyorlar. Bir kulüp başkanı, bir gazeteci veya daha yüksektekiler, o insanlara ulaşamaz, tehdit edemezler. Biz o konumda olabilir miyiz, mümkün mü? Takımın kötü futbol oynuyor, teknik direktörün hata yapıyor, faturayı hakeme kesiyorsun. Bizdeki düzen bu. TFF Başkanı, hakemlerle uğraşmayı kulüplere devrederek bu işten kurtulamaz.
Her şeyden önce futbolumuzun başındaki insan önüne gelene telefon ederek 'abi, abi' diyemez. Biraz kendisini geriye çekmesi, ağır top olması gerekir.
Her ildeki hakem temsilcilerini fırsat buldukça arıyorum. Bugün Anadolu'da helal süt emmiş, pırıl pırıl en az 500 tane hakem var. Bunların adamı olmadığı için ön plana çıkartılmıyorlar. MHK de bu konuda hiçbir çalışma yapmıyor. Yine MHK'nin içinde ya da danışma grubunda herkesin güvendiği, kulüpçü olmayan bir sürü insan var. Neden bunlara görev verilmiyor. Bunların başında Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Barış Şimşek, Aleks Taşçıoğlu, Arkın Akgöl gibi pırıl pırıl isimler var. Neden bu insanlardan yardım istenmiyor?
Her neyse, Kulüpler Birliği sezon başında yapılacak değişiklikleri şimdi yapmayı düşündü. Umarım başarılı olurlar ve ortalık daha çok karışmaz.
Yarış şimdi başlıyor
2024 tartışmalarla geçti. Teknik direktörler, yöneticiler ve futbolcuların suçladıkları kişiler hep hakemler oldu. Şimdi ise 2025'e girdik. Kıran kırana bir lig olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe daha çok zorlanacak. Beşiktaş'a Sergen Yalçın geliyor. Trabzonspor yeni transferlerle güçlenecek. Samsunspor, Göztepe, Eyüpspor, Kasımpaşa büyük takımları çok zorlayacak. Bütün takımlar şimdiden hakem muhabbetlerini bırakarak, oynadıkları futbola bakmalılar. Yeri geldiğinde kendilerini eleştirmeyi de bilmeliler."
Şenher yazısında, "Maçları yönetmek üzere tayin edilen hakemler aynı kişiler değil mi? Bunlarda bir değişiklik olacak mı, olmayacak. Bu şartlarda üst kurul kursan veya aynı MHK ile devam etsen değişen hiçbir şey olmayacak, kaos büyüyerek devam edecek." ifadelerini kullandı.
İşte Osman Şenher'in yazısı:
"Kulüpler Birliği, TFF'nin de desteğiyle 5 kişilik MHK Üst Danışma Kurulu kuruyor. Ne diyelim, hayırlısı olsun! Bütün kulüpler hakemlerden şikayet ediyor. Keşke başarılı olsalar. Hakemler bu kadar kötü maç idare ediyorlarsa, hatalar yapıyorlarsa, bunun sorumlusu kim? MHK değil mi? Önce MHK'nin değişip tekrar yapılanması gerekmez mi?
Aynı ekip orada oturduğu müddetçe 50 tane danışma kurulu kursan, başarılı olman mümkün mü? MHK Başkanı 'Hakemlerin CEO'su benim' diye avaz, avaz bağırıyor. Peki danışmanlar nerenin CEO'su olacak? Maçları yönetmek üzere tayin edilen hakemler aynı kişiler değil mi? Bunlarda bir değişiklik olacak mı, olmayacak. Bu şartlarda üst kurul kursan veya aynı MHK ile devam etsen değişen hiçbir şey olmayacak, kaos büyüyerek devam edecek.
MHK'nin elinde zaten kısıtlı sayıda hakem var. Bunun için hiç kimse çıkıp da 'devrim oluyor, artık her şey düzelecek, adalet dağıtılacak' gibi laflarla ortaya çıkmasın. Evet Avrupa'da da bu şekilde hakem komitelerinde danışmanlar var. Ama onlar görevlerini mükemmel yapıyorlar. O insanların hiçbiri kulüpçü değil. Sadece futbolu düşünüyorlar. Bir kulüp başkanı, bir gazeteci veya daha yüksektekiler, o insanlara ulaşamaz, tehdit edemezler. Biz o konumda olabilir miyiz, mümkün mü? Takımın kötü futbol oynuyor, teknik direktörün hata yapıyor, faturayı hakeme kesiyorsun. Bizdeki düzen bu. TFF Başkanı, hakemlerle uğraşmayı kulüplere devrederek bu işten kurtulamaz.
Her şeyden önce futbolumuzun başındaki insan önüne gelene telefon ederek 'abi, abi' diyemez. Biraz kendisini geriye çekmesi, ağır top olması gerekir.
Her ildeki hakem temsilcilerini fırsat buldukça arıyorum. Bugün Anadolu'da helal süt emmiş, pırıl pırıl en az 500 tane hakem var. Bunların adamı olmadığı için ön plana çıkartılmıyorlar. MHK de bu konuda hiçbir çalışma yapmıyor. Yine MHK'nin içinde ya da danışma grubunda herkesin güvendiği, kulüpçü olmayan bir sürü insan var. Neden bunlara görev verilmiyor. Bunların başında Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Barış Şimşek, Aleks Taşçıoğlu, Arkın Akgöl gibi pırıl pırıl isimler var. Neden bu insanlardan yardım istenmiyor?
Her neyse, Kulüpler Birliği sezon başında yapılacak değişiklikleri şimdi yapmayı düşündü. Umarım başarılı olurlar ve ortalık daha çok karışmaz.
Yarış şimdi başlıyor
2024 tartışmalarla geçti. Teknik direktörler, yöneticiler ve futbolcuların suçladıkları kişiler hep hakemler oldu. Şimdi ise 2025'e girdik. Kıran kırana bir lig olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe daha çok zorlanacak. Beşiktaş'a Sergen Yalçın geliyor. Trabzonspor yeni transferlerle güçlenecek. Samsunspor, Göztepe, Eyüpspor, Kasımpaşa büyük takımları çok zorlayacak. Bütün takımlar şimdiden hakem muhabbetlerini bırakarak, oynadıkları futbola bakmalılar. Yeri geldiğinde kendilerini eleştirmeyi de bilmeliler."