Osman Özköylü: 'Doğru oyun oynadık'

Boluspor'u mağlup eden Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, üst sıralar için iddialı iki takımın karşı karşıya geldiğini belirtti.



Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde çok etkili olduklarını anlatan Özköylü, şunları kaydetti:



"İlk yarının son 10 dakikalık sürecinde Kayamba'nın topu kaleciye vermek istediği ama gol olan pozisyondan sonra, ortalık karıştı. Maçın tansiyonu yükseldi. Bir kaos ortamı oluştu. Bizim gibi takımlar bu tip kaos ortamlarını çok sevmiyor. Çünkü biz oyunu kontrol etmeye çalışan, topa sahip olmaya çalışan bir takım olduğumuz için o kaos ortamı bize zarar verdi. İlk yarının son 10 dakikalık bölümünde mağlup duruma da düşebilirdik. Pozisyonlar verdik. Tartışmalı pozisyonlar var. İkinci yarıya çıkmadan önce arkadaşlarımızla konuştuk. Sakin kalmamız gerektiğini, kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini bunları anlattık. Çocuklar da gerçekten ikinci yarı doğru oyun oynadı. Neticesinde 3-1'lik önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Önemli bir takıma karşı, çok iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık."



Gençlerbirliği mağlubiyetini hatırlatan Özköylü, "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybetmek bizim için Boluspor maçını çok daha önemli hale getirmişti. Olması gerektiği gibi deplasmanda doğru oynanan bir oyun, doğru mücadele. Oyuncuların konsantrasyonu çok iyiydi, verdiğimiz görevleri yapma gayretleri çok iyiydi. Güzel bir sonuç, güzel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Boluspor'u da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Aldıkları galibiyetle üst guruptaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını vurgulayan Özköylü, "Önümüzde iki tane iç saha maçı var. Maalesef iç sahada, deplasmandaki başarımızı çok gösteremiyoruz. Orada biraz daha sıkıntılar yaşıyoruz ama artık onu da aşmamız lazım. Arka arkaya bir galibiyet serisi yakalamamız lazım. Bu süreçte buna çok ihtiyacımız var ki üst sırada çok sağlam bir yer edinelim." diyerek sözlerini tamamladı.





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