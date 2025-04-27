Osman Özköylü'den hakem isyanı

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bandırmaspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Osman Özköylü'den hakem isyanı
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27 Nisan 2025 19:58
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise karşılaşmaya iyi gidişatlarını devam ettirmek için çıktıklarını dile getirdi.

Havanın aşırı rüzgarlı olmasının maçın ilk yarısında kendilerini kötü etkilediğini ifade eden Özköylü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Golü yedikten sonra oyunu dengelemek için pozisyonlar bulduk fakat golü bulamadık. Çok daha iyisini yapabilirdik, play-off şansımızı devam ettirebilirdik ama olmadı. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar, çabaladılar. Maalesef biraz hava müsaade etmedi. Büyük oranda da hakem müsaade etmedi. Türk futbolu adına sahada böyle bir hakem yönetiminin olması adına ben çok üzgünüm. Bu kadar komik ve tutarsız kararlar veren, verdiği kararlardan 'acaba doğru mu yanlış mı yaptım' tedirginliği duyan bir hakem yönetimi gördük. Bugün burada tek suçlu hakemdir demiyorum ama yazık günah. Bugün verdiği ve vermediği kararlarla bu seviyeye asla yakışmayacak bir hakem yönetimi vardı."

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