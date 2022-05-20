Osman Nuri Işıklar: 'Düşecek dediler, play-off'un kapısından döndük'

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında konuk ettiği Altınordu'yu mağlup eden Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Osman Nuri Işıklar, maçın ardından konuştu.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Işıklar, acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle bir futbol sezonunu iyi bir yerde bitirdikleri için huzurlu olduklarını söyledi.



Işıklar, çok zor ve stresli günler yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Üzüldüğümüz, içimize ağladığımız günler yaşadık. Düşme potasında 35 puanla teslim aldığımız takımımızı 50 puanla ki 15 yıllık lig geçmişinde 4-5 defa bu puan barajını yakalamışız. 'Düşecek' denilen takımın play-off'un kapısından döndüğünü görmek hepimizi farklı düşüncelere sevk etti. İyi bir takımımız var ve bu takım sahada birlikte oynadığı zaman çok başarılı sonuçlar alabiliyormuş. Boluspor'un daha çok yolu var. Bu ligin kıdemlisi olduk. Bu lige ağırlığını koyan bir takım olduk. İnşallah bundan sonraki senelerde, sezonlarda Boluspor'u çok daha iyi yerlerde, çok daha güzel günleri kutlarken görürüz."



Altınordu Kulübünü de lige renk kattığı için tebrik ettiğini ifade eden Işıklar, onlara da yeni sezonlarda başarılar dilediğini kaydetti.





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