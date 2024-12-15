Osimhen: "İyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum"

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Trabzonspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Osimhen: 'İyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 10:37
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Trabzonspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, "Bu hafta oynayacak mısın?" sorusuna "Bence iyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum." yanıtını verdi.

Zor bir maç olacağını söyleyen yıldız futbolcu, "Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etmeli. Şu ana kadar verdikleri desteğe müteşekkiriz. Bu sezonu kazanmak için her şeyimizi vermeye hazırız. Trabzonspor maçı zor olacak ancak kazanmaya hazırız." sözlerini sarf etti.

JELERT: "KAZANACAĞIZ"

Öte yandan maç hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Elias Jelert ise "Trabzonspor maçı güzel bir maç olacak ve kazanacağız. Taraftarlarımız çok iyi, onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery