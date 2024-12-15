Osimhen: 'İyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum'

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Trabzonspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'ye sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, "Bu hafta oynayacak mısın?" sorusuna "Bence iyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum." yanıtını verdi.
Zor bir maç olacağını söyleyen yıldız futbolcu, "Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etmeli. Şu ana kadar verdikleri desteğe müteşekkiriz. Bu sezonu kazanmak için her şeyimizi vermeye hazırız. Trabzonspor maçı zor olacak ancak kazanmaya hazırız." sözlerini sarf etti.
JELERT: "KAZANACAĞIZ"
Öte yandan maç hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Elias Jelert ise "Trabzonspor maçı güzel bir maç olacak ve kazanacağız. Taraftarlarımız çok iyi, onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Beyaz TV'ye sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, "Bu hafta oynayacak mısın?" sorusuna "Bence iyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum." yanıtını verdi.
Zor bir maç olacağını söyleyen yıldız futbolcu, "Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etmeli. Şu ana kadar verdikleri desteğe müteşekkiriz. Bu sezonu kazanmak için her şeyimizi vermeye hazırız. Trabzonspor maçı zor olacak ancak kazanmaya hazırız." sözlerini sarf etti.
JELERT: "KAZANACAĞIZ"
Öte yandan maç hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Elias Jelert ise "Trabzonspor maçı güzel bir maç olacak ve kazanacağız. Taraftarlarımız çok iyi, onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.