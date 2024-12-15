Osimhen: 'İyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum'

Bu hafta oynayacak mısın?" sorusuna " Bence iyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum." yanıtını verdi.



Zor bir maç olacağını söyleyen yıldız futbolcu, " Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etmeli. Şu ana kadar verdikleri desteğe müteşekkiriz. Bu sezonu kazanmak için her şeyimizi vermeye hazırız. Trabzonspor maçı zor olacak ancak kazanmaya hazırız." sözlerini sarf etti.



JELERT: "KAZANACAĞIZ"



Öte yandan maç hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Elias Jelert ise " Trabzonspor maçı güzel bir maç olacak ve kazanacağız. Taraftarlarımız çok iyi, onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.







