Osimhen'in olay yaratan açıklamasına Galatasaray'dan ilk tepki!

Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Osimhen, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.
Osimhen'in bu açıklamalarını bazı kesimler veda mesajı olarak yorumlarken, Galatasaray yönetiminin böyle düşünmediği ortaya çıktı.
Galatasaraylı idarecilerin bunu veda açıklaması olarak okumadığı ve Osimhen kalacakmış gibi hazırlıklarını yaptıkları öğrenildi.
"BİZ, KALACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIK YAPIYORUZ"
26 yaşındaki yıldızın açıklamasını yorumlayan sarı-kırmızılı idareciler, "Biz bunu bir veda açıklaması olarak okumadık. Osimhen, şampiyonluğu çok istiyor ve tamamen buna odaklandı. Tabii ki kararına saygı duyacağız ama mücadelesini siz de görüyorsunuz. Sakatlık yaşama pahasına koşuyor ve kendini fazlasıyla riske atıyor. Biz, Osimhen kalacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
BU SEZON OSIMHEN
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Osimhen, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.
Osimhen'in bu açıklamalarını bazı kesimler veda mesajı olarak yorumlarken, Galatasaray yönetiminin böyle düşünmediği ortaya çıktı.
Galatasaraylı idarecilerin bunu veda açıklaması olarak okumadığı ve Osimhen kalacakmış gibi hazırlıklarını yaptıkları öğrenildi.
"BİZ, KALACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIK YAPIYORUZ"
26 yaşındaki yıldızın açıklamasını yorumlayan sarı-kırmızılı idareciler, "Biz bunu bir veda açıklaması olarak okumadık. Osimhen, şampiyonluğu çok istiyor ve tamamen buna odaklandı. Tabii ki kararına saygı duyacağız ama mücadelesini siz de görüyorsunuz. Sakatlık yaşama pahasına koşuyor ve kendini fazlasıyla riske atıyor. Biz, Osimhen kalacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
BU SEZON OSIMHEN
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.