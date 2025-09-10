09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Osimhen'den Şampiyonlar Ligi için fedakarlık!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında sahada olmak istiyor. Nijeryalı yıldız, iğneyle de olsa bu maçta forma giymek istiyor.

Nijerya'nın, geçtiğimiz cumartesi günü Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan ve İstanbul'da MR'ı çekilen Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Tedavisine başlanan Osimhen'in sahalara tahmini dönüş süresi 2 hafta. Eyüpspor maçını kaçıracak Nijeryalı forvet için hedef 18 Eylül'deki Frankfurt sınavı.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Osimhen iğneyle de olsa Şampiyonlar Ligi'ne yetişmeyi çok istiyor ve fedakarlığa hazır.

Nijerya'nın, Ruanda ile oynadığı maçta rakibin darbesiyle ayak bileğinden sakatlanan Osimhen, 35. dakikada oyundan çıkarken sekerek kenara gelmişti. 





