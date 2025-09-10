Osimhen'den Şampiyonlar Ligi için fedakarlık!

Nijerya'nın, geçtiğimiz cumartesi günü Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan ve İstanbul'da MR'ı çekilen Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.



EYÜPSPOR MAÇINDA YOK



Tedavisine başlanan Osimhen'in sahalara tahmini dönüş süresi 2 hafta. Eyüpspor maçını kaçıracak Nijeryalı forvet için hedef 18 Eylül'deki Frankfurt sınavı.



FEDAKARLIĞA HAZIR



Osimhen iğneyle de olsa Şampiyonlar Ligi'ne yetişmeyi çok istiyor ve fedakarlığa hazır.



Nijerya'nın, Ruanda ile oynadığı maçta rakibin darbesiyle ayak bileğinden sakatlanan Osimhen, 35. dakikada oyundan çıkarken sekerek kenara gelmişti.











