Osayi-Samuel skor katkısı yapmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright-Osayi Samuel, bu sezon yaptığı skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Osayi-Samuel skor katkısı yapmaya devam ediyor
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22 Ekim 2023 23:16
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, bu sezon hücum yollarında önemli katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilere 2020-2021 sezonunun devre arasında katılan Nijeryalı oyuncu, söz konusu sezonda sadece 1 gol atabilmişti. 2021-2022 sezonunu da 1 golle kapatan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise skor katkısı sağlayamamıştı.

Ligde bu sezon geride kalan süreçte 6. maçına çıkan Osayi-Samuel, daha şimdiden 2. golüne ulaştı.

MKE Ankaragücü deplasmanında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden sağ bek oyuncusu, Hatayspor karşısında da takımının 2. golüne imza attı.

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