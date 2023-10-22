Osayi-Samuel skor katkısı yapmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, bu sezon hücum yollarında önemli katkı sağladı.
Sarı-lacivertlilere 2020-2021 sezonunun devre arasında katılan Nijeryalı oyuncu, söz konusu sezonda sadece 1 gol atabilmişti. 2021-2022 sezonunu da 1 golle kapatan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise skor katkısı sağlayamamıştı.
Ligde bu sezon geride kalan süreçte 6. maçına çıkan Osayi-Samuel, daha şimdiden 2. golüne ulaştı.
MKE Ankaragücü deplasmanında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden sağ bek oyuncusu, Hatayspor karşısında da takımının 2. golüne imza attı.
Sarı-lacivertlilere 2020-2021 sezonunun devre arasında katılan Nijeryalı oyuncu, söz konusu sezonda sadece 1 gol atabilmişti. 2021-2022 sezonunu da 1 golle kapatan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise skor katkısı sağlayamamıştı.
Ligde bu sezon geride kalan süreçte 6. maçına çıkan Osayi-Samuel, daha şimdiden 2. golüne ulaştı.
MKE Ankaragücü deplasmanında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden sağ bek oyuncusu, Hatayspor karşısında da takımının 2. golüne imza attı.