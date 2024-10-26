Osayi Samuel'in durumu belli oldu

Bright Osayi-Samuel, Manchester United maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasına rağmen Bodrum FK maçında forma giyebilecek durumda olduğu bildirildi.

Haber; NTV, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi Samuel'in durumu belli oldu
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26 Ekim 2024 13:06
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
62. dakikada oyundan alınan Nijeryalı sağ bek, sahayı sekerek terk etmiş ve yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı. Jose Mourinho ise maç sonrası yaptığı açıklamada Bright Osayi-Samuel'in ayağına kramp girdiğini belirtmişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in durumu belli oldu.

FORMA GİYEBİLECEK
Herhangi bir sakatlık problemi olmayan 26 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun şans vermesi halinde pazar günü Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında forma giyebilecek.

 
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