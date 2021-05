Osayi-Samuel: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Fenerabahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Hes Kablo Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



Osayi'nin açıklamaları şu şekilde:



"Galip geldik, galip gelirken de diğer takımların kaybetmesi gerekiyordu. Tabii ki Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için şampiyonluk dışındaki hiçbir durum başarı olarak kabul edilemez. Her şeyi yapmaya çalıştık şampiyonluğu elde etmek adına ama şu an itibarıyla hayal kırıklığı yaşıyoruz. Özellikle Sivasspor maçını kazanmış olsaydık durum şu anda çok daha farklıydı. Bizler için bu anlamda kötü bir hafta oldu.



Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası ve burada her zaman beklentiler çok yüksek olur. Her maça kazanmak için çıkar. Taraftarın da bu anlamda hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum. İyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum ama taraftarın da üzgün olduğunu ifade etmem gerek. Sivasspor'a karşı oynadığımız maç bizim için fırsattı. O maçı galip bitirseydik bugün de aldığımız galibiyetle mutlu bir sonuç olacaktı bizler için ama büyük hayal kırıklığı yaşadık. Bu benim için de büyük bir tecrübe oldu. Daha iyisini ortaya koymaya çalışacağım. Daha fazlasını yapabildiğimi biliyorum, bunu da göstermek istiyorum. Gelecek yıl aynı şekilde benim açımdan da çok önemli bir yıl olacak. Umuyorum ki gelecek yıl Fenerbahçe ligi birinci sırada tamamlayacak.



Burada olduğum süre boyunca Emre Belözoğlu bana büyük bir güven verdi. Kendimi ifade etmem konusunda bana çok yardımcı oldu, ben de burada iyi olacağımı hissettim onunla beraber. Gerçekten kendisi harika bir insan. Beni daima iyi hissettirdi davranışlarıyla, hem saha içinde hem de saha dışında. Gerçekten harika bir kişi olduğunu düşünüyorum, onun için de en iyisini diliyorum."