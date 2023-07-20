Oryantiring sporcusu YKS'de 54. oldu

Oryantiring sporcusu Meryem Yağmur, YKS'de 54. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Oryantiring sporcusu YKS'de 54. oldu
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20 Temmuz 2023 20:53
Oryantiring sporcusu Meryem Yağmur Demir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlıkta 54. oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada oryantiringin; motivasyon, mücadele, stratejik düşünme, rekabet, dayanıklılık gibi yetiler kazandırdığı ve akademik başarıya katkı sağladığı belirtildi.

Oryantiring Ordusu Spor Kulübü'nde 8 yıldır bu branşı yapan Meryem Yağmur Demir'in YKS'de eşit ağırlıkta 54. olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, oryantiring sporunun özellikle öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiğini, motivasyonu artırdığını, öz disiplini ve stratejik düşünmeyi sağladığını vurgulayarak, hedefe odaklanmada daha başarılı olduğunu kaydetti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu da Meryem Yağmur Demir'i başarısından dolayı tebrik ederek, akademik başarıyı hedefleyen herkesi oryantiring sporu yapmaya davet etti.

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