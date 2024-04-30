Ortaokul öğrencisi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

Samsun'un Asarcık ilçesi Atatürk Ortaokulunda eğitim gören 14 yaşındaki Belinay Şahin, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.



Belinay Şahin, Ankara'da 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 40 kiloda sağ kol kategorisinde birincilik elde etti.



Atatürk Ortaokulu Müdürü Samet Konyar, Ankara'daki müsabakaya iki sporcuyla katıldıklarını, yarışma öncesi milli duyguları yansıtmak amacıyla beden eğitimi öğretmeni İbrahim Özkan ile birlikte sporcuları Anıtkabir'e götürdüklerini söyledi.



Aldıkları başarı dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Konyar, "Şampiyon kızımız Belinay Şahin ve bizleri yarışmaya katılarak gururlandıran sevgili öğrencim Berkay Koral'ı tebrik ederim, öğrencileri tüm spor branşları ile tanıştırıp onları ilgi ve yeteneklerine göre yönlendiren okul beden eğitimi ve spor öğretmenimiz İbrahim Özkan'a da teşekkür ediyorum." dedi.





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