Orlando Magic, Paolo Banchero, Jalen Suggs ve Franz Wagner'ın çaylak kontratlarının 2024-25 sezonundaki takım opsiyonlarını kullanmaya karar verdi.
2024-25 sezonu Banchero'nun NBA'deki üçüncü yılı olurken, uggs ve Wagner dördüncü seneleri olacak.
NBA takımlarının, 2021 ve 2022 ilk tur draft sınıflarında yer alan oyuncuların çaylak ölçekli kontratları üzerine karara varmak için 31 Ekim'e kadar süreleri olacak.
2024-25 sezonu Banchero'nun NBA'deki üçüncü yılı olurken, uggs ve Wagner dördüncü seneleri olacak.
NBA takımlarının, 2021 ve 2022 ilk tur draft sınıflarında yer alan oyuncuların çaylak ölçekli kontratları üzerine karara varmak için 31 Ekim'e kadar süreleri olacak.