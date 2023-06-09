Orkun Kökçü, Benfica'ya çok yakın

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Benfica'ya yakın olduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü, Benfica'ya çok yakın
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09 Haziran 2023 16:32
Son güncelleme 09 Haziran 2023 16:56
Hollanda Eredivisie'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Feyenoord'un takım kaptanı Orkun Kökçü'nün yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, Orkun Kökçü için kulübü Feyenoord ile 30 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı. 

Haberde, sözleşmenin 2028 yılına kadar olacağı ve 120 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi içereceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord ile 46 resmi maça çıkan Orkun, bu maçlarda 12 gol 5 asist kaydetti.



 
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