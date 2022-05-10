Origi'den Beşiktaş'a şartlı evet!

En az 2 forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi. 27 yaşındaki futbolcu ile de dirsek teması kuran yönetimin oyuncudan 'şartlı evet' aldığı belirtildi.



Gelen haberlere göre ilk amacı İngiltere'de kalmak olan Origi'nin "Premier Lig'den bir teklif alırsam önceliğim burası olur. Bir gelişme olmazsa tekrar masaya oturabiliriz" haberi gönderdiği bildirildi.



Beşiktaş cephesinin de "Haziran sonuna kadar seni bekleyebiliriz. Kararını vermekte gecikme" resti çektiği öğrenildi.



ORIGI'NİN KARİYERİ



Lille



24 Ocak 2013 tarihinde Lille'nin A Takımına yükselmişti. İlk maçını Fransa Ligue 1'de 2 Şubat 2013 oynanan Troyes karşısında 68. dakikada Ronny Rodelin'in yerine oyuna girmişti. Oyuna girdikten 6 dakika sonra ilk golünü atmıştı. Maç 1-1 eşitlikle sona ermiştir.



Liverpool



29 Temmuz 2014 tarihinde Premier League ekiplerinden Liverpool'a transfer olmuştur ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ama henüz forma giymeden Liverpool tarafından eski kulübü Lille ile tekrar 1 yıllığına kiralanmıştı. Origi Lille'den sonra bir kez de Wolfsburg'a kiralanmıştır. Halen Liverpool forması giymektedir.



Millî takım kariyeri



13 Mayıs 2014 tarihinde Belçika teknik direktörü Marc Wilmots Origi'yi 2014 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağırdı.



Origi,Kenya millî futbol takımı yerine Belçika millî futbol takımını tercih etmişti. Belçika formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Cezayir karşısında 58. dakikada Romelu Lukaku yerine girmişti. İlk golünü ise Rusya karşısında 57. dakikada yine Romelu Lukaku yerine girdiği maçın 88. dakikasında kaydetmiş ve maçı 1-0 Belçika kazanmıştı. Origi, Belçika millî takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar gelmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ