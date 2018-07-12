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Onyekuru transferi opsiyonsuz

Galatasaray, Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru ile kiralık anlaştı ama Everton ile opsiyon pazarlığı olumsuz sonuçlandı.

Kaynak: Takvim
Onyekuru transferi opsiyonsuz
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12 Temmuz 2018 06:23
GalatasarayHenry Onyekuru'nun transferi için ikinci ve son resmi açıklamasını da yaptı.

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun 800 bin euro kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar transfer edildiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada Onyekuru'ya yıllık 1,2 milyon euro sabit ücret verileceği belirtildi. Yapılan sözleşmede satın alma opsiyonunun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama...

''Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''



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