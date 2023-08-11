Onyekuru, Arabistan'a gitti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı.Akdeniz ekibi, Henry Onyekuru'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu."Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."