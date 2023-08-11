Onyekuru, Arabistan'a gitti

Adana Demirspor, Henry Onyekuru transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onyekuru, Arabistan'a gitti
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11 Ağustos 2023 22:02
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı.

Akdeniz ekibi, Henry Onyekuru'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



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