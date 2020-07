Onur Kıvrak'tan yıllar sonra gelen Trabzonspor itirafları

Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Kıvrak, bordo- mavililerin şampiyonluk için 4 değil 12 takıma karşı savaştığını söyledi.Onur Kıvrak, "Şampiyon olmamızı istemeyen birçok kesim var. Anadolu'dan 1-2 takımı geçtim, hepsi bize karşı. 4 değil 12 takıma karşı yarışıyoruz. Trabzonspor'u sevmek çok önemli. Kuvvetli olmak zorundayız. Hep yalnızız" dediKulüpten ayrıldıktan sonra takımın taraftarı olduğunu ifade eden Onur Kıvrak "Başakşehir'in kaybettiği haftada bizim de kaybetmemiz bizi derinden etkiledi. Karşılıklı anlaşarak futbolu bıraktım ama artık Trabzonspor'un taraftarıyım. Trabzonsporluyuz şampiyon olmasını isteriz. Taraftarın şu an yaşadığı duyguları da anlıyorum ancak kolayı sevseydik başka takımı tutardık. Önemli olan zoru sevmektir" dedi.Oyuncuların performans düşüklüğüyle ilgili konuşan Kıvrak "Ruh kaybı değil de Trabzon zor bir şehir bu şehri anlamak lazım. Trabzon şehrini de tanıyan insanlar var. Hüseyin ağabey takımın altyapısından gelme ve futbolcuları iyi tanıyor. Yabancılara ruh aşılamak zordur onlar genelde profesyonelce hareket ederler. Bu birlikteliği iyi sağlamak gerekiyor."Trabzonspor'da oluşturulan kadronun kalite anlamında önde olduğunu kaydeden Kıvrak, "Trabzonspor'un şu anki kadrosuna bakıldığında çok iyi bir kadro kurulduğunu söylemek gerekiyor. Kalite anlamında 2010-11 dönemiyle kafa kafaya mücadele eder. Altyapıdan katılımlar büyük önem taşıyor, aslanlar gibi de mücadele ediyorlar. Gel gelelim bu sonlar takım için çok önemlidir, bu atmosferi lanse edecek insanlar illaki vardır. Ümidimi kesmek istemiyorum daha 2 hafta var. ""Baki olan Trabzonspor'dur, herkes gelip geçiyor. 2010-11'de alamadığımız şampiyonluktan sonra bir beklenti içine girdik. Biz de bu kulübün taraftarı olarak beklenti içine girdik. Taraftar güçlüdür, kolayı seçseydiler söylemleri böyle olmazdı. Trabzonspor gibi bir kulüp de olmazdı. 2-3 gün bu yankı sürer diye düşünüyorum. Bizim de dışarı çıkamadığımız, utandığımız zamanlar oldu. Siz de görüyor şahit oluyorsunuz. İstanbul'da İzmir'de Konya'da Antep'te nerede olursa olsun taraftar desteğini esirgemiyor asla hakları ödenemez. Bazı davranışlar şampiyonluk getirir mesela Uğur Demirok'un hocasıyla bir fotoğrafı var. Küme düşme fotoğrafı bunu yakalamak gerekiyor. Bu sene ayağımıza iyi fırsat geldi, İstanbul takımları devre dışı kaldı. Ne olursa olsun koparmamız lazım. Bakıldığında sahadaki kardeşlerim de ellerinden gelenleri yapıyor.""Geriye dönüp baktığımız da yönetimin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. 2010-11'deki kadronun dağılması biz çok etkiledi. Yönetim ve taraftar birlikte olup yeniden o ortamı yakalaması gerekiyor. Bakıldığında kadromuz oturmuş bir kadro ve seneye şampiyonluğun rahatça adayı olabilecek bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin durumları ortada seneye de iyi olmayacaklar. Yıllarca kaptanlık yaptım az çok bu işlerden de anlarım. Maddi anlamda güzel yönetilen bir kulübümüz var. Oyuncularla kulüp arasındaki iletişimi sağladığım için sürekli gider gelirdim bu mükemmel bir olay. Eğer bu durum tekrar yaşanmazsa Trabzonspor'un 4 sene şampiyonluğa ambargo koyma potansiyeli var.""Benimle ilgili son zamanlarda "karışıyor" söylemleri olmuştu ama öyle değil, hep genç kardeşlerimi kollamaya çalıştım. İlk geldiğim zamanlarda beni Trabzon'da kimse kollamamıştı. Trabzonlu çocuklar Abdulkadir Parmak olsun Abdurrahim Dursun olsun elimden geldiğince kaptanlık yapmadım, ağabeylik yaptım. "Trabzonspor'un ayakta kalabilmesi için altyapıya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kaptan Onur Kıvrak "2010-11'i yaşadım ama 96'yı yaşamasak da iliklerime kadar hissettim. Trabzonspor'a başarıyı altyapı kazandıracak. Zamanında "Esteban'ın yerine Uğurcan kalsın, 10 yıl bu takımın kalesini korur" demiştim. Trabzonspor'u ayakta tutacak olan oyuncular bunlardır, sıkı sıkı bağlanmak lazım. Gerektiği zaman da kendinden ödün verecek. Her dönem altyapı oyuncularına yüklenmeler olmuştur yine de olacaktır ama taraftarın dilinden de yerli ve altyapı oyuncuları anlar. Yabancı ne kadar sosyal medya takip edip taraftarın görüşüne önem verir ki? Bizim dönemlerimizde çok yaşadık bu durumları."Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın da transfer olması gerektiğini kaydeden Kıvrak "Uğurcan Çakır çok yetenekli ama ondan da önemlisi çok karakterli bir kardeşimiz. İnşallah Trabzonspor'a para kazandırıp gider tam yaşı geldi. Ben de onun yaşlarındayken transfer teklifleri almıştım ancak biliyorsunuz çaprazlarım kopmuştu. Her şeyde bir hayrı vardır. Uğurcan ile maçtan önce de konuştum. Gitmesini isterim, Trabzonspor'a para kazandırmasını izlerim. Bakıldığında da alttan gelenler de çok iyi. Erce Kardeşleri birkaç kez izleme fırsatı buldum gelecek vaat ediyor. Yeni alınan kaleci Muhammet Taha Tepe'yi de biliyorum geleceği var. Arda'nın pişmesi gerekiyor. Tony Sylva'dan beri Trabzonspor'da yerli kaleci furyası çok güzel biçimde işliyor. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi Uğurcan da değerini ikiye katlardı. Şampiyonlar Ligi benim hep içimde kalmıştır ama Tolga ağabeye nasip oldu o da inanılmazdı. Artık söz yönetimde geleceği çok parlak kardeşimizin. "Zaman zaman eleştirilerin odağına gelen Abdülkadir Ömür'e de taraftarın sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Kıvrak "Abdülkadir Ömür çok iyi çocuk, futbolculuğu ve karakteri Trabzonspor'u başarıya taşıyacak. Trabzonspor ile yatıp kalkıyor onunla da konuşuyorum. Abdülkadir candır ya ona hep sahip çıksınlar. Çok kefilim ona. Trabzonspor'u yarı yolda bırakmayan menfaatse Trabzonspor menfaatini düşünür. Kime git derse oraya gider. Öyle bir çocuk, şeker gibi.. Sakatlık belası yaşadı ama gelişimini iyi sürdürüyor"Pandemi nedeniyle Trabzon'a gelemediğini de kaydeden Kıvrak "Trabzon'daki ağabeylerden çok davet aldım, şampiyonluk olursak geleceğim dedim. Bekliyoruz dediler. Araya pandemi süreçleri girdi, burasının durumu biraz daha kötü. 2 hafta daha var, sonuna kadar bekleyeceğim. Siz oradasınız tek bir Trabzonspor var."Trabzonspor'a karşı büyük bir oluşumun olduğunu söyleyen Kıvrak "Sosyal medya kullanmaya başladım, her yerden bizim şampiyon olmamızı istemeyen bir sürü kesim var. Anadolu'dan 1-2 takımı geçelim hepsi bize karşı. O yüzden Trabzonspor'u sevmek çok önemli. Çok seviyorum, az çok söylemlerden dışarıdan baktığım zaman iyi ki sevmişim diyorum. Çok kişiye karşı mücadele ediyorsun. 4'e değil 12 kulübe karşı yarışıyoruz. Trabzonspor zamanında öğrendim, her zaman teksin, sen iyisin sadece kendine iyisin. Kuvvetli olmak zorundayız. Şampiyon ol ya da olma sadece bir Trabzonspor var.""Trabzonspor'da süper oluşum oluşturuldu ancak işler tam tersine döndü. Burada yorumcuların da payı büyük. Kaostan beslenen yorumcular var. Bizim dönemimizde de bunu çok ama çok yaşadık. Hala beslenmeye çalışıyorlar. Düzgün objektif yorum yapanlar olmalı. Takımda içinde bu var şu var mantığından kurtulması gerekiyor. Bu grup hiç değişmeyecek gibi"Trabzonspor'dan ayrılık sürecini de değerlendiren Onur Kıvrak "Benim kimseye kırgınlığım olmaz. Trabzonsporluyum bir misyon üstlenmiştim daha iyi sonuçlanabilirdi. Son gün boşa düşüyordum. Aradılar "ödemeyeceğiz" dediler. Değişik karakterde olsaydım o zaman paralarımı alırdım. Trabzonspor'a bıraktığım para 4 milyon Euro civarında bir paraydı. O akşam imzayı attım, Usta'da imza attı. İçerideki para mı almadım. Esktradan para tape etmedim. Ne kazandıysam Trabzonspor'dan kazandım. Canları sağolsun. Bazıları bir sürü şeyler yazdı ama en son bırakacak kişi bendim. Öyle yaptı böyle yaptı. Trabzonspor'u herkesten öne koydum. Burak Yılmaz benim ağabeyimdir ama konu Trabzonspor ise kimseyi tanımam. Hepsine hakkım helaldir. Burada öyle yaptı böyle yaptı demeye gerek yok kenetlenmemiz gereken bir noktadayız. Şampiyonluk kaçtı mı noktayı da koymak istemiyorum. Ufak da olsa şansımız var. Taraftar olarak destek olmaya çalışıyorum"Futbola dönmeyeceğini ifade eden Kıvrak, "Trabzon'dan İzmir'e evime geldim. 1-2 kulüpten teklif aldım, daha sonra da aldım. Menajerime söyledim düşünmek istemiyorum dedim. Allah bana böyle bir şey nasip etti. Teknik adamlık düşünmüyorum. Trabzonspor'da bunu yapmak çok zor. İnşallah ileride farklı düşüncelerim var. Hocalıktan ziyade yöneticilik olur inşallah. Öyle bir şey olursa seve seve yaparım. Kısa dönemde olmaz ama uzun dönemde olur diye düşünüyorum, kısmet bu işler. " ifadelerini kullandı.