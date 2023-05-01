Beşiktaş ile Kayserispor arasında bir süredir Onur Bulut krizi sürüyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ise geçtiğimiz günlerde konu hakkında kararını vermişti. Onur Bulut transferi hakkında konuştu.
'GİTSELER DE BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK'
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Onur Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun transferi hakkında verdiği karar ve Kayserispor'un Tahkim Kurulu'na gitme kararına şu sözlerle değindi: "Ben yüzde 100 haklıyım zaten. İmza yetkisi vardı başından beri. Tahkim'e gitseler de bir şey çıkmayacak."
'GİTSELER DE BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK'
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Onur Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun transferi hakkında verdiği karar ve Kayserispor'un Tahkim Kurulu'na gitme kararına şu sözlerle değindi: "Ben yüzde 100 haklıyım zaten. İmza yetkisi vardı başından beri. Tahkim'e gitseler de bir şey çıkmayacak."