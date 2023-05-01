Beşiktaş ile Kayserispor arasında bir süredir Onur Bulut krizi sürüyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ise geçtiğimiz günlerde konu hakkında kararını vermişti. Onur Bulut transferi hakkında konuştu.Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Onur Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun transferi hakkında verdiği karar ve Kayserispor'un Tahkim Kurulu'na gitme kararına şu sözlerle değindi: