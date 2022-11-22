Onur Bulut için dev yarış; Beşiktaş-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut, bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alıyor. İki kulüp arasında transferde ciddi bir rekabet yaşanıyor.



BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İSTİYOR



Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın Valentin Rosier, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor'un da Stryger Larsen ile rekabet edecek ve takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu arayışında olduğu biliniyor. 1.79 boyunda ve 28 yaşındaki Onur Bulut, bu sezon Kayserispor'da 14 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Sağ kanat için iyi bir alternatif arayan Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri formda oyuncuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU



Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Almanya vatandaşlığı da bulunan Onur Bulut'a 3 milyon euro değer biçiliyor. Sağ bek, sağ açık ve orta sahada oynayabilmesi futbolcuyu cazip kılıyor.





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