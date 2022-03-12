Önder Karaveli'den Galatasaray'a yakın takip!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, pazartesi günkü rakipleri Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesini ekibiyle takip ederken, sarı-kırmızılıları analiz etti.



İspanyol deviyle deplasmanda golsüz berabere kalan Cim-Bom'un büyük maçlara çok farklı motive olduğunu vurgulayan Karaveli'nin "Rakibimizin ligde bulunduğu durum kimseyi yanıltmasın. Daha önce ligde oynadıkları Trabzonspor ve Avrupa'da çıktıkları Barcelona karşılaşmalarında gördük ki büyük maçlara farklı konsantre olup çıkıyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olmalı ve son hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız" dediği öğrenildi.



'İşimiz hiç kolay değil'



Galatasaray'ın her zaman çok güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronunun, "İşimiz hiç kolay değil. Rakibimiz nasıl büyük maçlara farklı bir anlayışla çıkıyor, biz de aynısını yapmalıyız. Derbilerin atmosferi her zaman farklı olmuştur. Bu yüzden dikkatli olup, hatasız oynarsak istediğimiz sonuçla sahadan ayrılabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Önder Karaveli ve ekibinin bir kez daha Galatasaray'ın hem Barcelona hem de Trabzonspor maçlarını izleyerek son analizlerini yapacağı bildirildi.





İLGİLİ VİDEO