Ömer Üründül: 'Joao Pedro, nokta atışı'

Sabah Gazetesi spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'de gelen ve giden transferlere dair yorumlarda bulundu.
"Fenerbahçe kadrosu çok kalabalık. 35 kişiye çıktı. Şu isimler mutlaka gitmeli dediğiniz oyuncular var mı?" sorusunu yanıtlayan Üründül, "Bu kadar çok oyuncu olmasının nedeni, daha önceki yıllarda yapılan gereksiz transferler. Tabii ki doğru transferler de var. Örnek olarak; Muriqi, Kim ve Eljif Elmas... Öncelikle santrfor bölgesinde King, Pedro ve Serdar Dursun'u göz önüne aldığımızda ivedilikle Berisha ve Samatta ile yolların ayrılması gerekiyor. Meyer, Lemos, Caulker da diğer gönderilmesi gereken isimler. Takımda ayrılacak başka bir isim de gündeme gelecekse kararını Jesus verecek. Bana göre F.Bahçe'nin bu sene bonus transferi İsmail Yüksek'ten sonra en büyük faydayı Pedro getirecek. Cagliari'nin geçen sezon özetleri dışında 3 maçının tamamını izledim. Pedro, tam isabet nokta bir transferdir." ifadelerini kullandı.
"Fenerbahçe kadrosu çok kalabalık. 35 kişiye çıktı. Şu isimler mutlaka gitmeli dediğiniz oyuncular var mı?" sorusunu yanıtlayan Üründül, "Bu kadar çok oyuncu olmasının nedeni, daha önceki yıllarda yapılan gereksiz transferler. Tabii ki doğru transferler de var. Örnek olarak; Muriqi, Kim ve Eljif Elmas... Öncelikle santrfor bölgesinde King, Pedro ve Serdar Dursun'u göz önüne aldığımızda ivedilikle Berisha ve Samatta ile yolların ayrılması gerekiyor. Meyer, Lemos, Caulker da diğer gönderilmesi gereken isimler. Takımda ayrılacak başka bir isim de gündeme gelecekse kararını Jesus verecek. Bana göre F.Bahçe'nin bu sene bonus transferi İsmail Yüksek'ten sonra en büyük faydayı Pedro getirecek. Cagliari'nin geçen sezon özetleri dışında 3 maçının tamamını izledim. Pedro, tam isabet nokta bir transferdir." ifadelerini kullandı.
"GUSTAVO FİZİKTEN KALDI"
"Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu. Eksikliği hissedilir mi?" sorusuna yanıt veren Ömer Üründül, "Gustavo; kaliteli, deneyimli, tecrübeli bir futbolcu. Ama fizik açıdan özellikle son sene oldukça düştü. Zaten tahmin ediyorum ki böyle kaliteli bir futbolcuyu teknik direktör Jesus'un kadroda düşünmemesi tamamen fizik gücüne bağlı bir olay. Bana göre de Portekizli hocanın kararı doğru." dedi.
"Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu. Eksikliği hissedilir mi?" sorusuna yanıt veren Ömer Üründül, "Gustavo; kaliteli, deneyimli, tecrübeli bir futbolcu. Ama fizik açıdan özellikle son sene oldukça düştü. Zaten tahmin ediyorum ki böyle kaliteli bir futbolcuyu teknik direktör Jesus'un kadroda düşünmemesi tamamen fizik gücüne bağlı bir olay. Bana göre de Portekizli hocanın kararı doğru." dedi.